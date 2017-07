Hevder Barcelona jakter Philippe Coutinho

Engelsk presse skriver at den spanske storklubben ønsker å bla opp 750 millioner kroner for den brasilianske Liverpool-spilleren.

Det tilbudet skal derimot den engelske klubben blankt ha avslått, da de ønsker å beholde den brasilianske landslagsspilleren, ifølge Daily Mail.

Coutinho signerte allerede i fjor en ny kontrakt med Liverpool på fem år, men det har ikke hindret den katalanske storklubben i å prøve og lokke han til spansk fotball. Avisen mener å vite at budet skal ha lagt på 80 millioner euro, oppunder 750 millioner kroner.

Men Liverpool-trener Jürgen Klopp holder likevel hardt på 25-åringen, som hadde en strålende sesong i rødtrøyen, det ble 13 mål og syv målgivende pasninger på 31 kamper i Premier League.

– Jeg har tenkt mye på hvordan vi kan ta det neste steget med spillerne fra forrige sesong. Det er dermed gode nyheter at vi verken mistet, og heller ikke kommer til å miste, en spiller vi ønsker å beholde denne sommeren. Det er faktisk den beste nyheten, så får vi se hvem vi skal hente inn i stallen, sier Klopp til den engelske avisen Livepool Echo, og sikter til Coutinho.

Tyskeren har tidligere kalt Coutinho for en spiller i verdensklasse. Dermed må nok Barcelona punge ut betydelig mer for Coutinho, I følge avisen er Liverpool-spilleren ansett som en potensiell erstatter for Andres Iniesta, som bare har kontrakt ut kommende sesong.

Coutinho ble byttet inn i andre omgang, da Liverpool slo Crystal Palace 2-0 treningskampen i Hongkong onsdag. Brasilianeren bidro til det andre målet, da han skjøt fra kloss hold, skuddet ble blokkert, men endte opp i beina på Divock Origi som enkelt satte scoringen.

