Hevder åtte Premier League-managere har mottatt penger ulovlig

The Daily Telegraph-skandalen som felte Sam Allardyce ruller videre: Nå anklages åtte nåværende og tidligere Premier League-managere for å ha mottatt penger ulovlig i forbindelse med spilleroverganger.

Ved hjelp av fordekte journalister hevder den engelske avisen gjennom samtaler med ulike agenter å ha funnet bevis for utbredt korrupsjon i engelsk fotball.

Sam Allardyce måtte tirsdag gå av som engelsk landslagssjef etter at Daily Telegraph slapp bomben med de hemmelige opptakene av 61-åringen.

Hevder åtte managere har latt seg bestikke



Men nå er det flere fremtredende managere i engelsk fotball som har grunn til å svette:

Flere fotballagenter ble filmet av reportere utkledd som representanter fra et selskap i «det fjerne østen» som ønsket å investere i fotballspillere. Agentene skrøt av hvor mange managere som hadde tatt i mot penger i forbindelse med overganger, og en av dem fortalte at alt foregikk «under bordet».

HELLO GOODBYE: Sam Allardyce ledet England kun en gang før han fikk sparken.

Senere denne uken varsler The Daily Telegraph at avisen også vil oppgi navnet på en assistent-manager i en ledende klubb som ble filmet mens han aksepterte å få betalt 53 000 kroner (5000 pund) fra undercover-journalistene.

Gjennom møter med agenter og klubbansatte i sommer har Daily Telegraph sikret seg en rekke hemmelige opptak og andre bevis som tyder på at korrupsjon fortsatt er et stort problem i engelsk fotball.

Avisen forteller at det er avtalt at det engelske fotballforbundet (FA) skal få all relevant informasjon. Politiet skal også ha fått opplysninger om funnene. I tillegg til de åtte nåværende og tidligere Premier League-managere som er navngitt av ulike agenter, skal også to managere i Championship-klubber være åpne for ulovlige utbetalinger.

Pino Pagliara, en ulisensiert italiensk agent som ble utestengt fra fotball i fem år for kampfiksing i 2005, snakket åpent om managernes grådighet på den italienske restauranten San Carlo i Manchester:

– Her er det enda verre... Jeg trodde italienerne var korrupt, sa Pagliara mens han ble filmet i skjul.

Skal ha utbetalt penger til sveitsiske bankkontoer



Da han ble bedt om å gi eksempler, sa han:

– Vi kjenner ham veldig, veldig godt. Vi gjør en overføring til [navngitt klubb], [X] har blunket til oss og sagt «ja, jeg vil ha spilleren». «Er det en liten kaffe for meg, Pino?» Ja, det er det han vil si. Ja, selvfølgelig er det det. Jeg skal forhandle frem den kaffen også.



Han la til at manageren da trolig får en kompanjong til å sende en faktura for rådgivning slik at sporene blir dekket.

– Vi vil ikke foreta utbetalinger direkte til ham. Det vil være en konsulentavtale med noen som han stoler nok på til å la dem gjøre det, og da får han pengene tilbake, forteller Pino Pagliara.

Ifølge italieneren har han også utført flere utbetalinger til hemmelige sveitsiske bankkontoer for flere managere.

Og han hevder det fortsatt er en eller to managere i Premier League som tar i mot penger. En blir omtalt som en manager som «liker penger» for å sikre avtaler, og legger til at han tar i mot «noe» fordi han ikke tjener store penger.

Den nevnte manageren nekter overfor The Daily Telegraph at han noen gang har tatt i mot penger i forbindelse med spilleroverganger.

Også flere andre eksempler på korrupte fotballtrenere i tvilsomme settinger blir nevnt i saken.

Konfrontert med avsløringene Daily Telegraph publiserte på sine nettsider tirsdag kveld, hevder den italienske agenten Pagliara at han aldri har betalt penger til noen av managerne, men at han fabrikkerte historiene overfor undercover-journalistene i håp om å sikre seg en lukrativ kontrakt med det fiktive firmaet.

