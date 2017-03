Her tar Alexis Sánchez og Arsène Wenger hverandre i hendene

Alexis Sánchez (28) og Arsène Wenger (67) har trolig skværet opp etter bråket på Arsenal-treningen sist uke.

Alexis Sánchez ble benket mot Liverpool i helgen. Britiske medier har skrevet at bråk mellom ham og manageren var årsaken.

Guardian skriver at angriperen stormet ut fra treningen sist uke, og at han kranglet med lagkameratene.i garderoben etterpå.

Engelske aviser har også spekulert i om Alexis Sánchez er på vei til å forlate London-klubben.

Men mandag formiddag, foran kameralinsene, tok de to hverandre i hendene som et tegn på at de trolig har skværet opp.

Arsenal forbereder seg nå til Champions League-batalje mot Bayern München. Arsenal fikk et ydmykende 1-5 tap i Tyskland, og har nå et tilsynelatende umulig oppgave med å snu det hele på hjemmebane. Manager Wenger skal ha pressekonferanse senere mandag.

Tidligere storscorer Ian Wright (53) var ikke nådig i sin kritikk av Arsène Wengers avgjørelse om å sette Alexis Sánchez ut av lagoppstillingen mot Liverpool i helgen.

– Det var et merkelig trekk å sette ham ut av laget. Jeg blir forvirret, sier Wright til BT Sports.

Wengers problemer i Arsenal ble ikke mindre i helgen etter at han valgte å sette toppscorer Sánchez på benken i storkampen borte mot Liverpool. Det endte med 1-3-tap, og enormt fokus etter kampen på at chileneren ikke startet.

Danny Welbeck og Olivier Giroud spilte fra start, mens Sanchez kom inn etter pausen på stillingen 2–0 til Liverpool.

Sanchez har vært involvert i 26 Arsenal-scoringer i ligaen denne sesongen. 17 har han scoret selv, og ni ganger har han vært nest sist på ballen. Han har kontrakt med Arsenal frem til sommeren 2018, men det har lenge vært spekulert i at chileneren forlater klubben til sommeren. Juventus og PSG er blant klubbene som er koblet til den tidligere Barcelona-spilleren.