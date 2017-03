(Middlesbrough - Manchester United 1-3) United-fyrtårnet Marouane Fellaini scoret for første gang på 463 dager. Og endelig klatret laget på tabellen.

– En massiv seier for oss før landslagspausen. Veldig viktig, sa Fellaini til MUTV.

12. desember 2015. Det var sist Uniteds utskjelte krølltopp tegnet seg på scoringslisten i Premier League. Søndag var han på ballen, og sammen med en nydelig scoring fra Jesse Lingard og en gavepakke fra keeper Victor Valdes hoppet Manchester United til 5.plass på tabellen.

– Vi har fortsatt to muligheter til å klare mesterligaspill. Vi hadde kampen der vi ville på 2-0, men så lot vi Middlesbrough trykke oss bakover, sa United-manager José Mourinho til BBC etter kampslutt.

Uten manageren

Det var knyttet stor spenning til hvordan hjemmelaget ville opptre i sin første kamp uten manager Aitor Karanka, som fikk sparken denne uken. Assistenttrener Steve Agnew har fått sjefsansvaret og var nok passe fornøyd med halvsjanser og det han fikk se i starten av kampen.

Ikke minst fra keeper Valdes. Han hadde noen kritiske redninger, blant annet ved to anledninger da Marcus Rashford var frempå. En viss svenske hadde kanskje utnyttet de store sjansene bedre. For det var et reservepreget Manchester United som kom til Riverside uten Zlatan Ibrahimovic, Ander Herrera, Wayne Rooney, Paul Pogba og Daley Blind.

I stedet var det Ashley Young som fant en utradisjonell vei til nettet: han sendte et strøkent innlegg på bakerste stolpe, der ventet Marouane Fellaini og dunket United i ledelsen etter en halvtimes spill. Dette var belgierens første seriemål på 30 kamper og 1-0 til gjestene halvveis.

Apropos måltørke: nedrykkstruede Middlesbrough gikk til pause med åtte målløse timer i ligaen.

Enorm keepertabbe

Og etter sidebytte tok det lang tid før hjemmelaget klarte å knekke noen koder. I stedet var det United som la på til 2-0 etter timen. Jesse Lingard fikk gå og gå, til slutt siktet han mot krysset fra 20 meter - og traff perfekt! En nydelig scoring av den engelske landslagsspilleren.

TUNGE: Jesse Lingard scoret et nydelig mål. Foto: Anthony Devlin , Reuters

Men måltørken skulle også endelig stoppe for hjemmelaget. Innbytter Rudy Gestede utnyttet tafatt forsvarspill og reduserte med et kvarter igjen å spille. Da var det gått åtte og en halv time siden forrige seriemål for nedrykkskandidaten, tilbake til 31. januar.

Men to mål denne søndagen var kanskje for mye å forvente. I stedet skulle den tidligere United-keeperen hos Middlesbrough servere en skikkelig gavepakke. Han fikk et enkelt tilbakespill og skulle sende ballen høyt opp i banen. I stedet skled Valdes og Antonio Valencia kunne spasere inn karrierens enkleste mål.

Dermed endte det 1-3 på Riverside. Etter å ha ligget på 6.plass i mange måneder, sendte seieren United forbi Arsenal med to poeng mer. Med en kamp mindre spilt er det tre poeng opp til Liverpool på 4.plass. Middlesbrough har ikke vunnet på 12 kamper og er nest sist på tabellen.

PS! Svenske Expressen melder søndag at Zlatan Ibrahimovic skal ha bestemt seg for å bli værende på Old Trafford. Svenskens kontrakt går ut etter sesongen, men avisen skriver at toppscoreren ønsker seg to nye år, i tillegg til garantier for at klubben skal satse stort på å vinner Premier League neste sesong.