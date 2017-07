Hegerberg hyller Arsenals stjernekjøp: – Han har vært rå

Ada Hegerberg (21) har bare gode ord å komme med om Arsenals nye rekordsignering Alexandre Lacazette (26).

Mens Hegerberg har vært måldronning på Lyons kvinnelag de siste årene, har Lacazette bøttet inn scoringer for herrene. Nå er den franske spissen klar for Arsenal, i det som er klubbens dyreste overgang noensinne.

– Jeg er veldig imponert over det han har prestert år etter år. Han har vært rå, rett og slett, i de tre sesongene jeg har vært i Lyon, sier Hegerberg.

Den norske landslagsprofilen har delt treningsanlegg med Lacazette de siste årene. Da han ble bekreftet klar for Arsenal, sendte Hegerberg ham en gratulasjonsmelding på Twitter.

– Jeg kjenner ham ikke skikkelig godt, men når vi møtes, så tar vi en prat. Han er en veldig sympatisk type, sier hun om spilleren som har levert disse lekre øyeblikkene for Lyon de siste årene:

Nå forventer Hegerberg, som selv er Arsenal-fan, store ting av Lacazette i Premier League. «Han kommer til å passe godt inn», mener hun, og beskriver 26-åringen på følgende vis:

– Han er jevnt god overalt. En kombinasjonsspiller som er veldig god i avslutningsøyeblikkene. Han er god i bevegelsene sine og scorer mange mål på hodet selv om han kanskje ikke er den største spissen. Han er generelt god på de viktigste områdene for en angriper.

Målmaskin

Overgangen til Arsenal er Lacazettes første i karrieren. 26-åringen er født i Lyon og har spilt for klubben helt siden han var 12 år. Etter mange år som kantspiller, ble han flyttet til spissplass som 23-åring, og siden har han bøttet inn med mål.

Franskmannen har scoret hele 91 seriemål i Frankrike på de fire siste sesongene. Regner man med alle turneringer, har han banket inn 115 scoringer i løpet av denne perioden.

Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer – uten å telle med straffespark.

Med en treffprosent på 22,3 er Lacazette kun slått av Luís Suárez (Barcelona), Javier «Chicharito» Hernández (Bayer Leverkusen) og Antoine Griezmann (Atlético Madrid).

Får ros av nye lagkamerater

Etter at Lacazette-overgangen ble et faktum, har flere av hans nye lagkamerater uttrykt sin glede over å ha ham i klubben. Playmaker Mesut Özil, som får oppgaven med å fôre Lacazette med pasninger, ønsker franskmannen hjertelig velkommen.

– Jeg gleder meg virkelig. Han er en veldig god spiss som har scoret mange mål i Ligue 1. Vi er virkelig fornøyd med å ha en sånn klassespiss her sammen med oss, sier Özil til klubbens hjemmeside.

Han beskriver sin nye lagkamerat slik:

– Etter det jeg har hørt, skal han være veldig god, alltid sulten på mål og iskald når han kommer i scoringsposisjon. Vennene mine som følger den franske ligaen, kjenner ham god og har fortalt meg at jeg definitivt kommer til å ha det gøy med ham på banen.