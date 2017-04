Hazard ordnet Chelsea-seier i storkampen

(Chelsea – Manchester City 2-1) Eden Hazard var den store forskjellen da Chelsea slo Manchester City og beholdt syvpoengsavstanden ned til tabelltoer Tottenham.

Gjenstående åtte kamper: CHELSEA: Bournemouth (b), Manchester United (b), Tottenham (h), Southampton (h), Everton (b), Middlesbrough (h), West Bromwich (b), Sunderland (h).



TOTTENHAM: Watford (h), Bournemouth (h), Chelsea (b), Leicester (b), Crystal Palace (b), Arsenal (h), West Ham (b), Manchester United (h), Hull (b).



LIVERPOOL: Stoke (b), West Bromwich (b), Crystal Palace (h), Watford (b), Southampton (h), West Ham (b), Middlesbrough (h).



MANCHESTER CITY: Hull (h), Southampton (b), West Bromwich (h), Arsenal (b), Manchester United (h), Middlesbrough (b), Crystal Palace (h), Leicester (h), Watford (b).



Den vesle belgieren var umulig å få tak på, særlig før pause. Han scoret begge målene og hadde beina innom det meste andre Chelsea skapte av farlige sjanser.

Åtte serierunder gjenstår, det er 24 poeng igjen å hente, og Tottenham må trolig ta tett opp mot full pott for å kunne hente igjen ligalederen.

Tar Chelsea 18 poeng til, er Premier League-tittelen sikret, uansett hva Tottenham gjør.

Og nå er det etter alt å dømme bare Tottenham som er en trussel for Chelsea.

Dersom Chelsea tar 11 av 24 poeng, er det teoretisk umulig for Manchester City å vinne ligagull.



Dersom Chelsea tar ti av 24 poeng, er det teoretisk umulig for Liverpool å vinne ligagull.



Chelsea tok initiativet med en gang mot City. Et nytt hjemmetap, etter smellen mot Crystal Palace sist, skulle unngås for alt det var verdt, og starten ble perfekt da Eden Hazard fikset 1-0 fra drøyt ti, litt skrå meter etter ti minutter. Skuddet så ikke utagbart ut for keeper Willy Caballero, selv om ballen trolig sneiet hodet til City-stopper Vincent Kompany.

Manchester City snek seg mer og mer inn i kampen, men det måtte en kjempetabbe av Chelsea-keeper Thibaut Courtois til for at det skulle bli utligning. Med høyrebeinet sendte han ballen rett til Citys David Silva, rundt 20 meter fra mål. Han fikk fri vei, avsluttet fra litt skrått hold, Courtois reddet, men returen havnet midt foran mål og der var Sergio Agüero litt kjappere i oppfattelsen enn N'Golo Kanté.

1-1: Sergio Agüero (i midten) utligner for Manchester City, hans niende mål på de ni siste kampene. N'Golo Kanté er nærmeste Chelsea-spiller. Til høyre David Luiz og keeper Thibaut Courtois. Foto: REUTERS

Chelsea virket litt stresset og kampen kunne fort tatt en ny retning, men isteden kom en ny gavepakke, denne gangen fra Citys Fernandinho. Brassen var altfor ivrig da han hektet Pedro i en ganske ufarlig posisjon inne i 16-meteren. Caballero reddet straffen fra Hazard, men returen gikk igjen rett ut, og der var Hazard ganske kjølig da han satte ballen i det hjørnet City-keeperen kom fra.

I 2. omgang jaget et aggressivt Manchester City en utligning, og både Kompany og Fernandinho hadde gode muligheter tidlig. Men Chelsea hentet seg inn og hadde stort sett full kontroll bakover på banen, særlig etter at Nemanja Matic kom inn for å ta bort rom for Kevin De Bruyne.

På overtid fikk imidlertid både Sergio Agüero og John Stones store muligheter til å ordne 2-2-målet, men Chelsea slapp unna.

– En stor seier. Jeg vet ikke om det var så vakkert, men det var en veldig viktig seier for oss, sier Eden Hazard i et intervju med Sky Sports.

Og det stinker fortsatt Chelsea-gull.