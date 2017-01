Hat trick-Harry sørget for Tottenham-seier

(TOTTENHAM - WEST BROMWICH 4-0). Lekestue, enveiskjøring og hat trick fra Harry Kane sørget for 2. plass for Tottenham.

Tottenham hadde ingen problemer med å ta alle poengene på White Hart Lane, da de hadde full kontroll og feide over West Bromwich. Tre scoringer fra Harry Kane og ett fra Christian Eriksen sørget for at hjemmelaget gikk forbi Liverpool på tabellen og legger press på de andre storlagene.

Nybakt pappa, hat trick, tre poeng og 2. plass for Tottenhams Harry Kane. Det meste stemte for Tottenhams toppscorer i dag.

Bare en god Ben Foster i West Bromwich-buret sørget for at det ikke ble enda styggere sifre for bortelaget.

Enveiskjøring



Første omgang handlet bare om vertene, og etter drøye tolv minutter tok Tottenham ledelsen. Christian Eriksen fikk ballen like utenfor 16-meteren, slo en perfekt pasning til Harry Kane som lå helt på offside-grensen, og den nybakte pappaen hadde ingen problemer med å sende Tottenham i føringen, da han satte ballen i mål via stolpen.

Mens mange lag gjerne slipper seg litt ned etter scoring gjorde Tottenham det motsatte, de fortsatte å kjøre på. West Brom klarte ikke å holde i ballen og hadde mer enn nok med å forsvare seg, men drøye kvarteret senere doblet Christian Eriksen ledelsen. Han avsluttet fra drøye 18 meter, og avslutningen gikk via to West Brom-spillere, og det var ingenting en utspilt Foster kunne gjøre.

Tottenham fortsatte å komme til sjanser, og scoret også en gang til ved Dele Alli, men unggutten ble avblåst for offside. Harry Kane scoret nesten igjen, men avslutningen fra 25 meter gikk først via Ben Foster, deretter i stolpen og ut. Tottenham kunne ledet både 4- og 5-0 til pause, men gjestenes sisteskanse holdt West Brom inne i kampen, og lagene gikk til pause på 2-0 til hjemmelaget.

– Vår beste kamp i år



Om Tony Pulis hadde en god pauseprat så varte den ikke veldig lenge. Gjestene kom ut og skapte et par farligheter tidlig i andre omgang, men det tok ikke lang tid før Tottenham tok tilbake initiativet i kampen. Vertene kom til flere muligheter, men Ben Foster fortsatte der han slapp og holdt West Brom inne i kampen.

Et skår i gleden i en suveren Tottenham-seier var skaden til Pochettinos viktige midtstopper Jan Vertonghen. Belgieren tråkket kraftig over i et forsøk på holde ballen i spill, og måtte ha hjelp fra støtteapparatet til å komme seg inn i garderoben.

Drøye ti minutter før slutt punkterte Harry Kane kampen med sitt andre for dagen. På halvåpent mål satte han Walkers innlegg kontrollert i mål. Noen minutter senere vartet Tottenham opp med angrepsspill fra øverste hylle;

Eriksen gir ballen til Kane, som kombinerer fint med Alli. Unggutten lobber over to West Brom-spillere, finner Kane på løp, og spissen fullfører hat tricket sitt med en volleyavslutning.



Det var Kanes trettende scoring denne sesongen, og deretter tok Tottenham det rolig og cruiset inn til en komfortabel og overbevisende 4-0 seier.

Hat trick-helten var naturligvis fornøyd etter seieren.

– Vi spilte strålende i dag. Dette var uten tvil vår beste kamp denne sesongen, sier han.

Den overlegne Tottenham-seieren sørger at de får overnatte på 2. plass, og at de legger press på serieleder Chelsea, som møter regjerende seriemester Leicester City klokken 18.30. Den kampen kan du følge på VG Live her.