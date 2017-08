Hardt ut mot homofobi blant Premier League-supportere: – Må straffes

To Leicester-supportere har blitt arrestert, mistenkt for homofobi under kampen mot Brighton lørdag.

Mellom 20 og 30 Leicester-fans sto for det som i avisen Independent blir karakterisert som «1970-talls» ondskapsfull homofobi.

Leicester bekrefter overfor BBC at et antall hjemmefans ble kastet ut fra stadion, og at Leicestershire-politiet går gjennom bevisene for å se om flere har vært involvert.

Ifølge øyenvitner begynte de homofobe slagordene mot slutten av kampen, som vertene vant 2–0.

Utover vitnebeskrivelsen om tidspunktet for ytringene, kommer det ikke frem hva som var årsaken eller hvem det eventuelt var rettet mot.

BBC skriver imidlertid at Brighton er en by som er kjent for å ha en stor andel homofile, transseksuelle og biseksuelle i befolkningen.

– Følte meg ikke trygg



Tilhengere av begge klubbene har fordømt de homofobe uttrykkene som ble hørt i matchen.

Nestlederen i Brightons supporterklubb sier ifølge BBC at ropene var «motbydelige», og at klubben bør bli bøtelagt og de ansvarlige utestengt fra arenaen.

Også lederen for Leicester-supporterklubben «Foxes Pride» mener at det som skjedde var «støtende» og «uakseptabelt».

En Brighton-supporter sier til BBC at det føltes «1970-talls», og Leicester-supporteren Chris Whiting sier til BBC at han ble rystet av det han opplevde.

– Jeg følte meg ikke trygg og ikke velkommen på et sted jeg har vært siden jeg har vært siden jeg var åtte år, sier Leicester-tilhengeren.

Liz Costa fra Brightons supporterklubb hevder at rundt 50 Leicester-supportere tok del i det som hun kaller «motbydelige» tilrop.

– Klubben må bli bøtelagt. Dette har ikke noe med fotball å gjøre, sier hun til BBC.

– Dette ødelegger klubbens rykte. Jeg føler at jeg aldri har lyst til å dra til denne arenaen mer. De ansvarlige må finnes og ansvarliggjøres.