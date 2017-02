Hands-bonanza da Sanchez fikset Arsenal-seier - dommeren ba Hull om unnskyldning

(Arsenal - Hull 2-0) Hands-regelen kom i fokus da Alexis Sanchez sørget for etterlengtet Arsenal-seier.

Arsenal hadde noe å revansjere da Hull tok turen til Emirates Stadium. Etter å ha tapt 2-1 for Watford og 3-1 for Chelsea, fikk en suspendert Arsene Wenger se sitt lag ta alle poengene mot Hull - men ikke helt uten kontroverser.

Det var en fartsfylt førsteomgang. Begge lag så spillesugne ut og det bølget frem og tilbake - med flere sjanser signert begge lag. I starten av kampen var det faktisk gjestene, med Omar Elabdellaoui fra start som sto for de største mulighetene. Den aller største kom gjennom Brann-floppen Oumar Niasse.

Hull kom på et angrep fra venstre side, hvor Kamil Grosicki fikk både tid og rom til å svinge inn et innlegg. Innlegget landet perfekt på pannebrasken til Niasse, som fikk gå upresset opp og headet på mål. Bare en god redning fra Arsenals sisteskanse Petr Cech sørget for at Hull ikke gikk opp i ledelsen.

Arsenal tok etterhvert grep om kampen, og presset på, selv om de største sjansene uteble. Men etter 34 minutt skulle de lykkes.

Etter et vakkert angrep kom Mesut Özil til innlegg, og en svak Hull-klarering endte opp i beina på Kieran Gibbs. Venstrebacken avsluttet, Andrew Robertson reddet på strek, men ikke lenger enn til Alexis Sanchez. Chileneren stakk frem foten, Jakupovic reddet, men returen spratt opp i hånden på Sanchez og i mål.

Mark Clattenburg, oppgjørets dommer, var borte hos linjemannen og diskuterte, og valgte å godkjenne scoringen. Det var Sanchez' scoring nummer 16 denne sesongen. Det skjedde ikke stort mer, og lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til hjemmelaget.

Overtidsdrama



Oumar Niasse fortsatte å komme til sjanser i 2. omgang. Etter strålende forarbeid av Lazar Markovic fikk Niasse ballen, men avslutningen hans ble slått til corner av Cech.

Det har vært regelendringer i fotballen, og en av disse endringene havnet i rampelyset i andre omgang. Etter en hodeduell var Markovic på vei rett igjennom mot Arsenals mål, og ble felt av Kieran Gibbs. Hull-spillerne ville ha Gibbs sendt av banen. Her har regelen blitt endret, man får ikke nødvendigvis rødt kort for felling av bakerste mann lengre, nå vises det røde kortet dersom man ødelegger en opplagt målsjanse. Før regelendringen ville Gibbs sannsynligvis blitt sendt av banen, men til Hull-spillernes store frustrasjon ble det bare gult for Gibbs.



Omar Elabdellaoui fikk 65 minutter, da han ble erstattet av Ahmed El Mohamady som var tilbake etter å ha tatt sølv i Afrikamesterskapet. Etter 78 minutter kom Adama Diomande innpå, men han fikk ikke utrettet stort. Fem minutter før slutt fikk nordmannen fikk en god mulighet etter et hjørnespark, men måltørken fortsetter etter at headingen gikk over mål.

Helt på tampen var det mer dramatikk. En Arsenal-kontring endte i rødt kort til Sam Clucas da han reddet en Lucas Perez-avslutning på strek med hånden, og Alexis Sanchez steppet opp for å ta straffesparket. Han scoret sikkert, og er dermed toppscorer i Premier League med 17 mål, ett mer enn Romelu Lukaku.

Det var det siste som skjedde i oppgjøret, og Alexis Sanchez sikret dermed alle poengene for The Gunners.



Wenger: – Kanskje litt heldige



Arsene Wenger satt på tribunen og så oppgjøret, og er nå ferdig å sone sin karantene.

– Vi var bestemte, fokuserte og organiserte, men hadde litt håndbrekken på da det var mye press på oss. Vi var kanskje heldige som fikk et så positivt resultat.

Han hadde også skryt å gi til nedrykkstruede Hull.

– Hull var imponerende i dag, både fysisk og taktisk. De var veldig gode, sier den franske sjefen.

Andrew Robertson, Hulls venstreback sa etter oppgjøret at de fikk en beklagelse fra dommeren i pausen.

– Dommeren sa unnskyld til oss og sa det burde vært hands. Han sa at han dømte ikke hands fordi han ikke var 100% sikker. Det hjelper ikke oss, men det føles bra at han sier ifra når han tar feil.

Arsenal-seieren betyr at de går forbi Manchester City på tabellen og inntar 3. plassen. Manchester City kan sende Arsenal tilbake på 4. plass når de møter Joshua King og Bournemouth mandag kveld. Den kampen kan du følge her.

«Norske» Hull ligger under nedrykksstreken, med 20 poeng på 25 kamper. Dersom resultatene ikke går deres vei kan de ligge på sisteplass etter at Crystal Palace og Sunderland har vært i aksjon.