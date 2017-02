Han har skapt en defensiv Rolls-Royce

Kommentar (Liverpool – Chelsea 1-1) Det er ikke bare forspranget på ni poeng som gjør at Chelsea ser ut som en ligamester allerede.

Ni poeng er det mulig å rote bort.

Problemet er at det nesten ikke er mulig å score mål på Chelsea, så det er ganske vanskelig å se for seg hvordan de skal rote seg bort.

Likevel: Skulle Arsenal slå dem til helgen, hvilket selvsagt kan skje, er det plutselig bare seks poeng, med 14 kamper igjen. Det er nok av eksempler på lag som ramler sammen ganske fort når det først begynner å gå imot.

Men det ser altså ikke ut som om Chelsea skal kunne ramle sammen, og hverken Juventus eller det italienske landslaget gjorde det under Antonio Contes intense lederstil. Hans 4-3-3-grunnmur, den som fort blir til 5-2-3 eller kanskje helst 5-4-1, fremstår som en defensiv Rolls-Royce.

Etter 3-0-tapet for Arsenal 24. september, da Conte endret formasjonen, har Chelsea spilt 17 kamper, vunnet 15, spilt uavgjort mot Liverpool og tapt for Tottenham. Totalt har det blitt syv baklengsmål på disse kampene, i 12 av dem har Chelsea holdt nullen, bare to ganger har serielederen sluppet inn mer enn ett mål (0-2 mot Tottenham og 4–2 over Stoke).

Liverpool på bortebane var et av de vanskeligst gjenværende oppgjørene, men Chelsea «stoppet kjeften» på Anfield også, et Anfield som pleier å være på sitt beste på slike kvelder. Men Chelsea er på sitt beste på de fleste kvelder, og sto imot et enormt Liverpool-tempo i åpningen. Chelsea beholdt roen og den defensive disiplinen.

Hjemmelaget kom ingen vei, og da Liverpool-keeper Simon Mignolet mistet konsentrasjonen og David Luiz innsidebanket gjestene i ledelsen med et herlig frispark, pekte det kraftig i retning av en ny Chelsea-seier.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Trøsten for de andre lagene får være at den suverene serielederen viste seg fra en litt mer menneskelig side i 2. omgang. Roberto Firmino burde utlignet tidlig, og da Liverpool fikk sitt 1-1-mål ble Chelseas eneste defensive svakhet avslørt: Når laget blir liggende så lavt med fem mann etterlates det store rom på sidene, forsvarsspillerne komprimeres ofte mot ballfører og crossballer fra høyre mot bakre stolpe førte til to baklengsmål mot Tottenham.

César Azpilicueta er ikke den beste i lufta, og vingback Victor Moses’ defensive gener er ikke de mest fremtredende. Han slurver, og det skjedde igjen da Jordan Henderson fant James Milner på baksiden av Moses. Det var også en lignende situasjon da Firmino fikk en stor mulighet på overtid.

Men det skal understrekes at Chelsea var klart nærmest seieren da Diego Costa fikk sjansen fra straffemerket.

Simon Mignolet reddet mesterlig og gullspenningen lever litt til.

Tross alt.