Gullgrossisten Conte ledet Chelsea til ligagull på første forsøk

(West Bromwich - Chelsea 0-1) Chelsea trengte bare seier på The Hawthorns for å bli kronet til seriemestere i England. Den kom sent, men godt.

– Spillerne viste viljen til å utrette noe stort. Denne seieren er deres. Det er fantastisk å vinne i min første sesong.

Det var Antonio Contes umiddelbare respons etter 1-0 seieren over West Brom.

Etter at han hadde løpt rundt og feiret som en villmann i sedvanlig Conte-stil, så klart.

– Det var ikke enkelt for meg å komme til England og prøve ut nye ting, med et nytt språk. Det var heller ikke enkelt å overta spillere som hadde en dårlig sesong, fortsatte han.

HYLLES: Antonio Conte har en stor stjerne i Chelsea. Her hyller spillerne manageren sin. Foto: Carl Recine , Reuters

Og det var nettopp det han gjorde. Han tok over et Chelsea-lag som endte på en overraskende og skuffende 10. plass forrige sesong, og nå har han fullført et comeback ingen hadde spådd på forhånd:

Han har ledet dem til ligagull, på første forsøk.

At det var Michy Batshuayi som skulle sikre gullet, var det heller ingen som hadde spådd.

Gullgrossisten



West Brom og Tony Pulis holdt Chelsea-fansen på pinebenken i 82 minutter, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Chelsea produserte sjanse på sjanse, og hadde hjemmelaget i knestående. Så fikk de gullscoringen.

Forrige Batshuayi-scoring kom 20. august, og han har ikke startet en eneste kamp i Premier League. Seks minutter før scoringen kom han inn til sitt innhopp nummer 18 denne sesongen. Og enda godt var det, sett med Chelsea-øyne.

For etter 82 minutter svingte Cesar Azpilicueta inn et lavt innlegg fra høyre, og ut av det blå dukket Batshuayi opp og satte ballen i mål - til elleville jubelscener på banen. Siden overgangen fra Marseille har han bare scoret ett Premier League-mål for London-klubben, men han kunne ikke funnet et bedre tidspunkt å score sitt andre.

– Det var deilig å score, men trofeet er det beste. Alle er lykkelige, dette er en fantastisk dag for Chelsea, og den beste dagen for meg, sier matchvinneren etter kampen.

82 minutter og 23 avslutninger trengte Chelsea før ballen fant nettmaskene. Bedre sent enn aldri.

HOPPENDE GLAD: Antonio Conte holdt ikke igjen da ligagullet skulle feires. Gliset forteller hvor stort dette var. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Conte holder vanligvis ikke igjen når han feirer, og fredagens feiring var intet unntak. Og Conte har blitt observert slik mange ganger før. Italieneren vet en ting eller to om det å vinne ligagull.

Han vant Serie A fem ganger som spiller med Juventus, og gjentok bedriften tre ganger som manager for årets Champions League-finalist.

Chelsea banket på døren hele kvelden. Til slutt fikk de svar.

Dermed ble han den fjerde italienske manageren til å vinne ligagull. Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti og Roberto Mancini er de eneste som har gjort det før ham.

Sjelden fredagstriumf



Premier League-trofeet har blitt vunnet på 15 forskjellige stadioner siden turneringen så dagens lys i 1992. Aldri har et lag sementert ligagullet på The Hawthorns. Før fredag kveld.

Og at det skulle komme på en fredag kveld sto heller ikke skrevet i stjernene. Forrige gang et lag ble seriemestere på en fredag? Arsenal, i 1989.

– Det er fantastisk å feire med fansen, spesielt etter en så tøff kamp. Jeg synes vi fortjener dette etter en så god sesong, og vi er bare veldig lykkelige, sier en av Chelseas giganter denne sesongen, Eden Hazard.

Chelseas strålende sesong ble kronet med å gjøre West Broms hjemmebane til stadion nummer 16 hvor det blir sikret sølvtøy. Selv om Tottenham har én kamp mindre spilt, er det ingenting de kan gjøre for å ta igjen Chelsea. Med fredagens trepoenger er Chelsea ti poeng foran London-rivalene, og utenfor rekkevidde.

VERDIGE VINNERE: Chelsea, Englands beste lag 2016/2017. Foto: Carl Recine , Reuters

Lykkerus



West Brom kom nære å spolere Chelseas gullfest, og forsvarte seg med nebb og klør, men som så mange av Chelseas motstandere denne sesongen - de klarte ikke å stå i mot hele veien.

– Vi visste det kom til å bli vanskelig, men vi ventet på sjansen vår, tok den, og fortjente å vinne, sier Nemanja Matic, og legger til:

– Jeg er sikker på at Chelsea-fansen er lykkelige i dag. Vi er stolte over å vinne ligaen igjen, vi er veldig lykkelige, og vi vet hva vi har utrettet denne sesongen. Det er en stor prestasjon av oss.

Chelsea-spillerne kunne dermed juble for sitt andre seriegull på tre sesonger. Siden Roman Abramovitsj sitt inntog i 2003, har det blitt fem gull.

Conte kan fortsatt krone en fantastisk debutsesong med enda et trofe. Chelsea møter Arsenal på Wembley til FA-cupfinale 27. mai.

Men før den tid kan Chelsea-fansen fokusere på dette trofeet. Triumfen blir nok feiret langt ut i nattestimene.

Og det kan de gjøre med god samvittighet. Chelsea er nemlig verdige vinnere av Premier League 2016/17..