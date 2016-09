Guardiolas hyllest til King: – En fantastisk spiss

Manchester City holdt til tider lekestue mot Bournemouth i går. Men én ting hos motstanderen imponerte likevel City-manager Pep Guardiola (45): Joshua King (24).

– De har en fantastisk spiss i King. Han er sterk, og han vinner alle dueller, sa Guardiola etter kampen, i et intervju vist på TV 2 etter Citys 4-0-seier.

Eetter kampen forklarte manageren at han har sett Bournemouth i flere kamper så langt denne høsten, blant annet mot West Ham og Manchester United. I disse kampene har han lagt merke til kvaliteten i laget - og særlig hos Joshua King.

King spilte 90 minutter for Bournemouth på fremmed gress på Etihad i går. Det ble en tøff oppgave for den ensomme spissen, som ikke hadde all verden til hjelp rundt seg. De gangene han fikk muligheten, fikk han imidlertid vist seg fram.

I alle fall nok til at det imponerte City-sjef Guardiola.

– De gjorde det tøft for oss i starten. King hadde kontroll på Fernandinho, og det ble ikke mye rom for oss, sier han.

TOMMEL OPP: Pep Guardiolas seiersrekke så langt denne høsten er kanonsterk. Foto: , AFP

Tidenes beste Pep-start



City har hatt en fantastisk start på Premier League-sesongen. Gårsdagens seier var deres femte av fem mulige, og de lyseblå fra Manchester står med full poengpott og tabelltopp så langt.

Regner man inn alle turneringer City har rukket å spille så langt i høst, har de vunnet åtte av åtte kamper. Det er Guardiolas beste start som manager noensinne i en klubb:

Da han kom til Bayern München, sto han med seks seiere, én uavgjort og ett tap etter åtte kamper. I Barcelona hadde han fem seire, én uavgjort og to tap. I City har han ennå til gode å gå på en smell.

– Vi må være ydmyke. Vi har vunnet fem kamper i Premier League, men i vår verden er det bedre ikke å henge oss opp i det, sier manageren.

Hyller De Bruyne



Gårsdagens kamp var en aldri så liten maktdemonstrasjon, og selv i Sergio Agüeros fravær sørget Guardiolas menn for å banke inn mål.

Fire ulike spillere tegnet seg på scoringslisten: Kampens store spiller Kevin De Bruyne, Agüero-reserven Kelechi Iheanacho, Raheem Sterling og Premier League-debutanten Ilkay Gündogan.

Til tross for at de 90 minuttene på Etihad-gresset så ut som grei skuring for City, understreker Guardiola at kampen var tøff. Og han skryter av motstanderen:

– Bournemouth er det beste laget vi har møtt denne sesongen.

Men det var De Bruyne som høstet flest lovord fra sjefen etter kampslutt i går: Guardiola mener belgieren nå er så god at han er hakket under Lionel Messi.

– Han tar alltid de riktige avgjørelsene. Derfor er han en spiller på et helt annet nivå, sier manageren. Han tror De Bruyne vil ende opp som en prisvinnende spiller i år. Og han rangerer 25-åringen høyt i forhold til andre spillere han har vært trener for.

– Når vi snakker om Messi, så sitter nok han ved et bord alene, og ingen andre kan sitte i nærheten. Men på bordet ved siden av ham, der kan nok Kevin sitte, sier en filosofisk Guardiola.