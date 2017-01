Guardiolas City-motgang fortsetter

(Manchester City - Tottenham 2-2) Manchester City dominerte stort og ledet 2-0. Men en slukøret Pep Guardiola (46) måtte konstatere at ingenting gikk hans vei i dag heller.

For et oppgjør det ble på Etihad i Manchester. Fire scoringer, keepertrøbbel, omdiskuterte straffesituasjoner, et flust av sjanser og en annullert scoring like før slutt.

Etter en målløs omgang med enorm City-dominans tok det fullstendig fyr i toppoppgjøret.

Pep Guardiola, som ga opp gullet etter fadesen mot Everton, kunne juble to ganger i løpet av fem minutter. Fem ulykksalige minutter for Spurs-keeper Hugo Lloris.

For både Leroy Sané og Kevin De Bruyne fikk enkle oppgaver med å score hvert sitt mål.

Først bommet Hugo Lloris da han forsøkte å heade ballen unna de kvikke føttene til Sané. Deretter mistet han ballen rett i de Bruynes føtter, som satte 2-0 fra to meter.

Men så slo Tottenham tilbake. Med sine to første avslutninger på mål.

Først ved Dele Alli, som reduserte med en kraftfull heading - akkurat som han gjorde det mot Chelsea.

Så dukket innbytter Son opp og bredsidet inn utligningen.

Sons scoring kom like etter at Raheem Sterling og Pep Guardiola sammen med hjemmepublikummet ropte på straffe, da førstnevnte ble dyttet av Kyle Walker.

Se også: Liverpool gikk på kjempesmell

BOMMET: Hugo Lloris forsøker å bryte den herlige gjennombruddspasningen fra Kevin de Bruyne. Det klarte han ikke. Foto: Dave Thompson , AP

City-kjør ut av startblokkene

Debutanten Gabriel Jesus var nære å bli helten mot slutten da han pirket ballen i mål på bakerste stolpe. Men den 19 år gamle brasilianeren var i offside.

Guardiola slo oppgitt ut med hendene.

Kanskje tenkte han på alle de forsømte sjansene.

City gikk ut i et voldsomt høyt press og stresset frem feil på feil i de bakre rekker hos Tottenham.

De gangene Tottenham forsøkte å kjøre tempo i overgangspillet, viste blåtrøyene at også omstillingsevnen hadde et godt, gammelt Guardiola-stempel på seg.

Da Andre Marinner blåste av for de første 45 minuttene hadde hjemmelaget produsert fire gode muligheter:

• Et langskudd fra Pablo Zabaleta, som strøk utenfor stolpen.

• En stupheading fra Leroy Sane

• To gode Agüero-sjanser, en med pannebrasken og en med venstrefoten

Tidligere lørdag: Rooney parkerte United-legende med ellevill scoring