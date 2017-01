(Manchester City - Tottenham 2-2) Manchester City dominerte stort og ledet 2-0. Men en slukøret Pep Guardiola (46) måtte konstatere at ingenting gikk hans vei i dag heller.

Slukøret ved kampslutt. Mektig irritert underveis.

Raheem Sterling ble dyttet av Kyle Walker idet han forsøkte å sette inn 3-1.

Dommer Andre Marinner vinket spillet videre, uten at Sterling, Guardiola eller hjemmepublikummet var enig i det.

– Det er straffe. Og vi kritiserer spillere som detter for lett. Det er nettopp derfor de gjør det, sjokkerende dømming, meldte The Mirror-journalist John Cross på twitter. Han fikk støtte av tidligere storscorer Michael Owen.

– Dommere må være tøffe for å gi rødt kort og straffe, men hvis Sterling detter hadde det vært en enkel beslutning, skrev Owen.

Minuttet senere dukket innbytter Heung-Min Son opp og bredsidet inn 2-2.

– I kveld er vi triste, i morgen er vi litt gladere, sa Guardiola etter kampen.

– Vi skaper masse sjanser og slipper til lite. Men det er akkurat som mot Everton. Det virker umulig, sa en tydelig frustrert City-manager.

Tidligere lørdag: Rooney parkerte United-legende med ellevill scoring



Ni vanvittige minutter

For et oppgjør det ble på Etihad i Manchester. Fire scoringer, keepertrøbbel, omdiskuterte straffesituasjoner, et flust av sjanser og en annullert scoring like før slutt.

Etter en målløs omgang med enorm City-dominans tok det fullstendig fyr i toppoppgjøret.

Pep Guardiola, som ga opp gullet etter fadesen mot Everton, kunne juble to ganger i løpet av fem minutter. Fem ulykksalige minutter for Spurs-keeper Hugo Lloris.

For både Leroy Sané og Kevin De Bruyne fikk enkle oppgaver med å score hvert sitt mål.

Først bommet Hugo Lloris da han forsøkte å heade ballen unna de kvikke føttene til Sané. Deretter mistet han ballen rett i de Bruynes føtter, som satte 2-0 fra to meter.

Men så slo Tottenham tilbake. Med sine to første avslutninger på mål.

Først ved Dele Alli, som reduserte med en kraftfull heading - akkurat som han gjorde det mot Chelsea.

Så - 19 minutter senere - dukket innbytter Son opp og sikret ett poeng for bortelaget.

Se også: Liverpool gikk på kjempesmell

BOMMET: Hugo Lloris forsøker å bryte den herlige gjennombruddspasningen fra Kevin de Bruyne. Det klarte han ikke. Foto: Dave Thompson , AP

City-kjør ut av startblokkene

Debutanten Gabriel Jesus var nære å bli helten mot slutten da han pirket ballen i mål på bakerste stolpe. Men den 19 år gamle brasilianeren var i offside.

Guardiola slo oppgitt ut med hendene.

Kanskje tenkte han på alle de forsømte sjansene.

City gikk ut i et voldsomt høyt press og stresset frem feil på feil i de bakre rekker hos Tottenham.

De gangene Tottenham forsøkte å kjøre tempo i overgangspillet, viste blåtrøyene at også omstillingsevnen hadde et godt, gammelt Guardiola-stempel på seg.

Da Andre Marinner blåste av for de første 45 minuttene hadde hjemmelaget produsert fire gode muligheter:

• Et langskudd fra Pablo Zabaleta, som strøk utenfor stolpen.

• En stupheading fra Leroy Sane

• To gode Agüero-sjanser, en med pannebrasken og en med venstrefoten

Sjansesløseriet ble skjebnesvangert da Tottenham utnyttet de to muligheten de fikk til fulle.