Guardiolas Chelsea-mareritt over - De Bruyne avgjorde mot gamleklubben

(Chelsea-Manchester City 0-1) Kevin De Bruyne sikret Manchester City og Pep Guardiola tre velfortjente poeng borte mot Chelsea.

Guardiola hadde prøvd seg syv ganger tidligere mot Chelsea. Fire ganger med Barcelona, en Bayern München og to med Manchester City. Det resulterte i fire uavgjorte og tre tap.

På det åttende skulle det lykkes for Guardiola mot blåtrøyene. Det er også hans første seier mot managerrival Antonio Conte.

Og det var fullt fortjent. Manchester City skapte mest og styrte spillet, men det tok tid å bryte ned et kompakt, robust og godt organisert Chelsea-lag.

De Bruyne-kanon



I det 67. minutt spilte Kevin De Bruyne opp Gabriel Jesus. Brasilianeren la tilbake til belgieren med en berøring. De Bruyne tok med seg ballen et par meter framover og hamret ballen inn i nettmaskene i det lengste hjørnet. Med det avgjorde De Bruyne mot klubben han spilte for i 2012-2014 (utlånt til Werder Bremen i 2013/14-sesongen).

– Jeg er veldig imponert. De gjør det på City-metoden og maler og maler på. De sliter ut Chelsea-spillerne. Det sprekker opp til slutt og så er det et øyeblikks brillianse. Det krever noe ekstra å avgjøre slike kamper og De Bruyne gjør det, sier Brede Hangeland, TV 2-ekspert.

I desember i fjor ble De Bruyne synderen i 3-1-tapet mot Chelsea. På stillingen 1-0 til Manchester City burde han punktert kampen, men på utrolig vis bommet han på åpent mål. Siden så Chelsea seg aldri tilbake og ble seriemestere. Etter syv av 38 kamper ser det ut til å bli annerledes denne sesongen.

Manchester City og Manchester United har nå 19 poeng - fem poeng foran Tottenham og seks poeng ned til Chelsea.

Gjestene var nærmere 2-0 enn det Chelsea var utligning. Gabriel Jesus klinket en volley forbi Courtois i 83. minutt, men Antonio Rüdiger reddet vertene på målstreken.

Andreas Christensen kom til en heading på tampen for Chelsea, men han kom ikke nok over ballen og forsøket gikk over.

City dominans



Chelsea og Alvaro Morata kom til den første sjansen etter tre minutter. Den spanske spissen stusset et innlegg utenfor fra første stolpe.

Videre tok gjestene mer og mer over. Totalt hadde de ballen 67 prosent av tiden i første omgang. De kom til ni avslutninger og tre av dem var riktig så farlig.

Aller nærmest var City kanskje da Chelsea-målvakt Thibaut Courtois tok seg litt for god tid i egen femmeter med en pasning. Da tilslaget traff ballen var Gabriel Jesus tett oppe i han og kula spratt i retur, og gikk nesten i nettmaskene.

Ellers hadde David Silva en volley fra 16 meter, mens Fernandinho rev seg løs på et hjørnespark og fikk headet på mål. Begge gangene hadde belgiske Courtois god kontroll.

Morata-skade



Mot slutten av omgangen måtte Morata, som har vært en åpenbaring i Chelsea med seks mål på seks kamper i serien, ut med en skade i baksiden av låret. Kanskje kunne han vært den reddende engelen Chelsea manglet i London denne lørdagskvelden.

London-guttene skapt lite også i andre omgang. Eden Hazard fikk løsnet et skudd fra skrå vinkel i 16-meteren etter et smart frispark fra Cesc Fabregas, men Ederson reddet greit.