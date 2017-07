Guardiola raser mot overgangsvinduet: – En enorm feil

Manchester City-manager Pep Guardiola langer ut mot UEFA og åpningstidene i overgangsvinduet.

Den spanske City-sjefen, som har store planer om spillerkjøp denne sommeren (les vår store analyse her), er misfornøyd med at overgangsvinduet er oppe så lenge.

– Dessverre stenger markedet den 31. august. Jeg mener det er en enorm feil fra UEFA, sier Guardiola ifølge Daily Mail.

Les mer: Mourinho misfornøyd med overgangsvinduet

– Sløser bort tid

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-sjefen utdyper:

– Jeg synes markedet burde stenge når sesongen starter. Det er for langt, for stort. Vi spiller med spillere her som kanskje ikke kommer til å fortsette i klubben, mens det finnes spillere som kommer til å komme, men som ikke er her ennå.

Liverpool-kjøp roses: – Et evig uromoment

– Vi er i en situasjon der vi ikke vet hva som kommer til å skje i resten av sesongen, så vi sløser bort tid. Alle managerne gjør det. Forhåpentligvis kan UEFA i fremtiden vurdere å stenge overgangsvinduet den dagen ligaen starter, sier Guardiola på en pressekonferanse i forkant av nattens kamp mot Manchester United.

Se Zekhnini holde lekestue i Fiorentina-debuten:

Manchester City har allerede rukket å gjøre tre store overganger i dette vinduet: Keeperen Ederson har kommet fra Benfica for 35 millioner pund, høyreback Kyle Walker har kommet fra Tottenham for 50 millioner pund, og den offensive midtbanespilleren Bernardo Silva er blitt hentet fra Monaco for rundt 45 millioner pund.

Det betyr at Pep Guardiola allerede har brukt 1,4 milliard kroner på spillerkjøp i sommer. Men han er neppe ferdighandlet av den grunn.

Sprenger banken: Chelsea signerer stjernespiss fra Real Madrid

AKTUELL: Real Madrids høyreback Danilo skal være på vei til Manchester City. Foto: Curto De La Torre , AFP

Ønsker flere signeringer

Flere medier melder at Real Madrids høyreback Danilo i ferd med å signere for 26,5 millioner pund. Og ifølge Manchester Evening News skal Monacos venstreback Benjamin Mendy være på vei for nesten 50 millioner pund.

Dessuten skal Manchester City angivelig være på jakt etter Arsenal-stjernen Alexis Sánchez, Monacos vidunderbarn Kylian Mbappé og en midtstopper i verdensklasse.

Guardiola bekrefter at det er spillere på vei inn:

– Vi snakker med tre eller fire spillere som ikke har signert ennå. Vi trenger å friske opp spillergruppen og bygge klubben litt mer. Vi har spillere vi ønsker, så får vi se hva som skjer, sier han ifølge Manchester Evening News.