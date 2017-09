Guardiola misfornøyd med ballgutter etter storseier

Manchester City-manager Pep Guardiola var ikke fornøyd med ballguttene på Etihad Stadium i 5-0-seieren mot Crystal Palace.

– Vi var ikke klare de første 30 minuttene. Det gikk for sakte. På frispark tok det ni-ti sekunder før en av våre spillere satte i gang igjen, sier Guardiola på pressekonferansen.

Han delte ansvaret også med guttene som henter baller på hjemmearenaen til de lyseblå.

– Ballguttene var trege. Alle var trege. Vi må styre og skape kampen. I andre omgang var vi klare og fikk i gang ballen fort hele tiden, sier den spanske treneren.

Så du? Svensk fotballfrue langer ut mot Manchester United: – Motbydelig

På Twitter la Goal-journalist Sam Lee ut et bilde av Pep Guardiola som ga instruksjoner til en av ballguttene i første omgang. Også Sky Sports har video av Guardiolas «taktikk-prat» med en ung gutt på sidelinjen.

Kritiserte formen til Sané



Roy Hodgsons mannskap klarte lenge å demme opp for serielederne, men Leroy Sané sprakk nullen like før pause og etter hvilen var det klasseforskjell. Tempoet ble altfor stort for Premier League-jumboen.

Guardiolas regime: Forbyr pizza og brus, mens han følger vekten

Sané sto også for en nydelig assist til Raheem Sterling, men også tyskeren fikk litt refs fra sjefen etter en strålende kamp.

– Han var ikke god når han kom tilbake etter ferien. Han gjorde ikke en god før-sesong og spilte ikke bra i de første treningskampene. Leroy fortjente ikke å spille i de første kampene, mener den tidligere Bayern München-treneren.

Les mer: Eriksen tok Bendtner-rekord

Se høydepunktene fra Manchester Uniteds seier:

City står med 16 av 18 poeng og 21-2 i målforskjell - fire mål bedre enn Manchester United, mens Chelsea er tre poeng bak og Tottenham og Liverpool er fem poeng bak.

– Vi vant de første syv kampene i fjor, men vi har scoret mer og sluppet inn færre i år. Jeg synes følelsen er bedre i år, men det er bare september, sier Guardiola som startet sesongen forrykende i fjor før City-laget slo sprekker utover i sesongen.

Les også: Derfor feirer han med militær-hilsen

Utvist Mourinho ser bedring



José Mourinho ble sendt på tribunen da Romelu Lukaku avgjorde i 1-0-seieren mot Southampton. Portugiseren er meget fornøyd med fem seiere og en uavgjort på de første seks kampene.

– Sist sesong hadde vi gitt bord kanskje fem eller seks poeng i disse kampene, så vi er bedre. Men det er bare begynnelsen. Jeg tror seks lag vil kjempe om ligatittelen, mener Mourinho.

Hukser du? Balotelli tjener over en mill. i uka - trener med reservene

Se Morata herje mot Stoke:

Neste lørdag tar regjerende mester Chelsea imot Manchester City.

– Vi må fokusere på oss selv og ikke hva de andre gjør. Vi ønsker å kjempe i hver turnering vi spiller i, sier Antonio Conte, Chelsea-manager, til pressen etter 4-0-triumfen mot Stoke.

London-laget startet med et overraskende tap mot Burnley, men har siden vist at de fort blir å regne med i år også.

Anbefales: Slik har Conte gjort Chelsea til en seiersmaskin (VG+)

Klopp: Vi er med



Jürgen Klopp og Liverpool har sluppet inn ti mål på de tre siste bortekampene i Premier League - noe som aldri har skjedd før. Likevel er tyskeren komfortabel etter 3-2-seieren mot Leicester.

Oversikt: Alle VGs Premier League-saker

– Jeg synes vi fortjente virkelig å vinne. I denne situasjonen er er det så mange positive ting å ta med seg. Disse tre poengene beviser at for offentligheten at vi fortsatt er med og at alt er bra. La oss ta det neste steget sammen, manet Klopp ifølge BBC.

Så du perlescoringen til Coutinho?

Arsenal spiller først mandag klokken 21.00 mot West Bromwich. Den eneste Premier League-kampen søndag er Brighton-Newcastle klokken 17.00.

Sett? Idrettsstjerner skjeller ut Donald Trump

Kampfakta lørdag:

Burnley – Huddersfield 0-0

20.759 tilskuere.

Everton – Bournemouth 2-1 (0-0)

Mål: 0-1 Joshua King (49), 1-1 Oumar Niasse (77), 2-1 Niasse (82).

38.133 tilskuere.

Joshua King spilte 79 minutter for Bournemouth

Manchester City – Crystal Palace 5-0 (1-0)

Mål: 1-0 Leroy Sané (44), 2-0 Raheem Sterling (51), 3-0 Sterling (59), 4-0 Sergio Agüero (79), 5-0 Fabian Delph (89).

53.526 tilskuere.

Southampton – Manchester United 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Romelu Lukaku (20).

31.930 tilskuere.

Stoke – Chelsea 0-4 (0-2)

Mål: 0-1 Álvaro Morata (2), 0-2 Pedro Rodríguez (30), 0-3 Morata (77), 0-4 Morata (82).

29.661 tilskuere.

Swansea – Watford 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Andre Gray (13), 1-1 Tammy Abraham (56), 1-2 Richarlison (90).

20.372 tilskuere.

West Ham – Tottenham 2-3 (0-2)

Mål: 0-1 Harry Kane (34), 0-2 Kane (38), 0-3 Christian Eriksen (60), 1-3 Chicharito (65), 2-3 Cheikhou Kouyaté (87).

56.988 tilskuere.

Rødt kort: Serge Aurier (69, to gule), Tottenham.

Leicester - Liverpool 2-3 (1-2)

Mål: 0-1 Mohamed Salah (15), 0-2 Philippe Coutinho (23), 1-2 Shinji Okazaki (45), 1-3 Jordan Henderson (68), 2-3 Jamie Vardy (69).