Guardiola gir opp gullet: – Dette er forferdelig

Manchester City-sjef Pep Guardiola gir allerede opp Premier League-gullet. Men ekspertene mener jobben hans er trygg.

Etter søndagens ydmykende 4-0-tap mot Everton ligger Manchester City på femteplass med ti poeng opp til serieleder Chelsea. Manager Guardiola avskriver allerede sitt eget lag i tittelkampen.

– Ti poeng er for mye. Vi må holde oss samlet i de dårlige øyeblikkene og glemme tabellen helt til slutten av sesongen. Da skal vi evaluere nivået vårt og prestasjonene våre, hvordan treneren var, hvordan spillerne var. Etter det skal vi ta en avgjørelse, sier Guardiola ifølge BBC.

– Selvfølgelig kan vi gjøre det bedre. Dette er forferdelig for spillerne mine. Jeg sa til dem at de må være positive fordi de har gjort fantastiske ting denne sesongen, men at de ikke alltid har fått som fortjent. Men jeg tror alle managere kan si det, sier han ifølge ESPN.

NEDBRUTT: Pep Guardiola så ut som en slagen mann under 4-0-tapet mot Everton. Foto: Lee Smith , Reuters

Mørke tall

4-0-tapet mot Everton var Guardiolas styggeste noensinne i ligasammenheng. Men det er ikke første gang forsvaret hans slipper inn fire mål denne sesongen: Både Leicester (4-2 i Premier League) og Barcelona (4-0 i Champions League) har gitt City-forsvaret en ordentlig lærepenge.

Resultatet er at Guardiola er i ferd med å gjøre sin aller svakeste sesong som manager. I løpet av hans syv foregående sesonger som hovedtrener, fire i Barcelona og tre i Bayern München, har han aldri ligget så dårlig an etter 21 serierunder.

I seks av de syv sesongene har han ledet ligaen – bare i 2011/12-sesongen med Barcelona lå han på andreplass på denne tiden av sesongen. Nå ligger Guardiolas City helt nede på femteplass med 42 poeng og ti opp til serieleder Chelsea.

Før denne sesongen hadde Guardiolas lag aldri scoret færre enn 53 mål og sluppet inn flere enn 13 mål etter 21 kamper – nå har de bare scoret 41 mål og sluppet inn hele 26.

– Helt nødvendig å gjøre noe

«Sacked in the morning! You're getting sacked in the morning», sang Everton-fansen på Goodison Park. Men Guardiola sitter trygt, tror ekspertene VG har snakket med.

– Jeg tror ikke jobben hans er truet. Selv om eierne er utålmodige og vant med raske løsninger, er jeg nesten sikker på at han får noen overgangsvinduer til å forme sitt eget lag, sier fotballekspert Lars Tjærnås.

EKSPERT: Lars Tjærnås. Foto: , Canal+

– City har jobbet over flere år med å implementere Guardiolas filosofi i klubben. Dette har vært en langsiktig plan for dem, og den hiver de ikke over bord allerede, sier TV 2-ekspert og tidligere Vålerenga-trener Petter Myhre.

De er enige om at Guardiola har mye å jobbe med – og da spesielt når det kommer til forsvarsspillet.

– Jeg tror ikke han har undervurdert Premier League, men han kan ha overvurdert styrken i eget lag. Det er helt nødvendig å gjøre noe med både forsvarsspillet og forsvarsspillerne, sier Tjærnås og utdyper:

– Han må enten både strukturere det defensive og samtidig spille med lavere risiko, eller få andre spillere til å utføre sine ideer. Sånn det er nå, er det for mange av de fem bakre spillerne som ikke har kapasitet til å spille så ambisiøst og samtidig forsvare seg godt.

– En kjempeutfordring

Petter Myhre mener Guardiola trenger tid til å tilpasse seg stilen i Premier League, som er en annen enn den han møtte i Spania og Tyskland.

– Alt skal gå i høyt tempo, det er tut og kjør hele veien. Det er annerledes, og en utfordring Guardiola må tilpasse seg. Når du slipper inn så enkle mål som City gjør nå, betyr det at du ofte må jage motstanderen. Og i England møter du sjelden lag som vil gi deg muligheten til det. De bare klinker til og slår langt. Det blir hverdagen til City fremover, sier Myhre.

Den avgjørelsen Guardiola har fått mest tyn for som City-trener, er å bytte ut keeper Joe Hart med Claudio Bravo, som har hatt store problemer med å tilpasse seg Premier League.

– Han har ikke truffet med kjøpene sine. Bravo var en kontroversiell avgjørelse, en tøff og modig avgjørelse. Kanskje det til slutt viser seg å ha vært det rette, men det svaret har han ikke fått ennå. Sånne ting hefter ved manageren, sier Myhre, som er spent på hvordan Guardiola løser motgangen:

– Det blir en kjempeutfordring å få orden på det, og det blir kjempeinteressant å se hvordan han håndterer det. Han har jo aldri vært i en slik situasjon før. I fjor opplevde José Mourinho noe lignende, og han fikk sparken til slutt, men jeg tror Guardiola får mer tid og at han kommer til å snu det. Vi kommer til å få se et bedre City-lag fremover.