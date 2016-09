Guardiola etter den «perfekte» åpningen: – Jeg vet vi kommer til å tape

(Manchester City-Bournemouth 4-0) Etter full pott på fem kamper i ligaen, og åtte seirer av like mange mulige i alle turneringer har Manchester City fått en knallstart på sesongen.

– Tall er tall, la oss sørge for at det blir ni seirer. Det kommer ikke til å skje så lenge jeg er her at vi slapper av og tar ting for gitt. Dette blir ikke lett uansett, og vi er bare i september, sa Manchester City-manager Pep Guardiola etter storseieren mot Bournemouth og la til om Joshua King & co:

– Bournemouth er det beste laget vi har møtt denne sesongen, sa Guardiola som mente at de andre motstanderne bare hadde spilt lange baller.

Et tydelig spark til byrival Manchester United som tapte 1-2 hjemme mot City for en uke siden.

Men den største spenningen i går var hvor lang tid det ville ta før hjemmelaget skulle score. Det fikset Kevin De Bruyne etter et kvarter da han på lekkert vis satte et frispark over muren og i nettet bak Artur Boruc. Ti minutter senere gjorde De Bruyne og Raheem Sterling forarbeidet før stortalentet Kelechi Iheanacho enkelt ordnet 2-0.

Tidlig i 2. omgang var rollene byttet om. De Bruyne fant Iheanacho som igjen serverte til Sterling. Med 3-0 var kampen over, og det var en lekker bonus da De Bruyne serverte Ilkay Gündogan med en herlig pasning, og sistnevnte sørget for 4-0 alene med keeper.

Et lite skår i gleden for Guardiola var det at Nolito pådro seg et håpløst rødt kort da han forsøkte å skalle til Adam Smith i sluttminuttene.

– Vi må være ydmyke. Vi har vunnet fem kamper i Premier League, men i vår verden er det bedre ikke å henge oss opp i det. Jeg vet vi kommer til å tape, sa Guardiola.

Men i tillegg til full pott i ligaen har det blitt seirer i begge Champions League-kvalifiseringskampene mot Steaua Bucuresti og i den første gruppespillkampen mot Borussia Mönchengladbach.

INVOLVERT I DET MESTE: Kevin De Bruyne scoret det første, og var delaktig i de tre andre da Manchester City knuste Bournemouth. Foto: Oli Scarff , AFP



Fire strake bortekamper

Nå har Manchester City to bortekamper mot Swansea. Først i ligacupen i midtuken, og så Premier League neste helg. Deretter er det bortekamp mot Celtic i Champions Leagoe og deretter borte mot Tottenham i ligaen.

Neste hjemmekamp er mot Everton i ligakampen 15. oktober. Everton er det eneste laget som for øyeblikket har kontakt med City på tabellen. Ronald Koemans mannskap er to poeng bak etter gårsdagens 3-1-seier mot Middlesbrough.

PS! Chelsea vant de seks første ligakampene for syv sesonger siden, og i 05/06-sesongen åpnet samme klubb med hele ni strake seirer i ligaen. Men da ble seiersrekken brutt med uavgjortkampen mot Liverpool i Champions League.

De beste sesongåpningene i Premier League:



• Manchester City vant de fem første ligakampene sist sesong, men så tapte de mot Juventus i Champions League, og så hjemme mot West Ham i ligaen.

• Manchester United vant de fem første i 11/12-sesongen. Samme sesong tapte ikke City før i 15. serierunde (to uavgjorte)

• Chelsea vant de fem første ligakampene i 10/11-sesongen.

• Chelsea vant de seks første ligakampene i 9/10-sesongen.

• Arsenal tapte ikke før i 16. runde i 07/08-sesongen (fire uavgjort).

• Chelsea vant de ni første ligakampene i 05/06. Det første tapet kom i 12. serierunde.

• Arsenal vant fem første i 2005/05-sesongen. Tapte i 10. serierunde, og vant alle de ni første kampene i alle turneringer - ikke tap før i ligacupen mot Charlton i kamp nummer 15.

• Arsenal ble ligamestere i 2003/04 uten tap.

Premier League lørdag:

Hull – Arsenal 1-4 (0-1)

Mål: 0-1 Alexis Sánchez (17), 0-2 Theo Walcott (55), 1-2 Robert Snodgrass (str. 79), 1-3 Sánchez (83), 1-4 Granit Xhaka (90).

22.000 tilskuere.

Rødt kort: Jake Livermore (41), Hull.

Adama Diomandé spilte 42 minutter, mens lMarkus Henriksen var ubenyttet reserve for Hull.

Leicester – Burnley 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Islam Slimani (45), 2-0 Slimani (48), 3-0 Ben Mee (selvmål 78).

31.916 tilskuere.

Manchester City – Bournemouth 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Kevin De Bruyne (15), 2-0 Kelechi Iheanacho (25), 3-0 Raheem Sterling (48), 4-0 Ilkay Gündogan (66).

54.335 tilskuere.

Rødt kort: Nolito (86), Manchester City.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

West Bromwich – West Ham 4-2 (3-0)

Mål: 1-0 Nacer Chadli (str. 8), 2-0 Salomón Rondón (37), 3-0 James McClean (44), 4-0 Nacer Chadli (56), 4-1 Michail Antonio (61), 4-2 Manuel Lanzini (str. 65).

22.209 tilskuere.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for West Ham.

Everton – Middlesbrough 3-1 (3-1)

Mål: 0-1 Maarten Stekelenburg (selvmål, 21), 1-1 Gareth Barry (24), 2-1 Séamus Coleman (42), 3-1 Romelu Lukaku (45).

39.074 tilskuere.