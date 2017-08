Guardiola etter at Agüero fikset seier: – Vi er en sterk klubb

(Brighton - Manchester City 0-2) Mens andre gullkandidater snublet, lover Pep Guardiola (46) at Manchester City bare vil bli bedre og bedre.

– Vi vet hvor komplisert denne ligaen kan være, det har vi sett med de andre store lagene. Men vi kontrollerte kampen, og vi skal forbedre oss. Det er ikke siste gang vi møter lag som forsvarer seg slik, sier Manchester City-manager Pep Guardiola etter kampen.

Det var ikke mange som levnet Brighton noen muligheter mot Manchester City da de lørdag returnerte til det gode selskap etter 34 år i lavere divisjoner. Mange har spådd en tøff sesong for «The Seagulls», og de skulle også få en tøff start på sesongen da Pep Guardiola og gullkandidat Manchester City gjestet Amex Stadium.

Forrige gang disse to klubbene møttes i ligasammenheng var i 1989, da på nivå to. Den gangen gikk sørkystklubben seirende av banen med 2-1 på resultattavla, men det utfallet skulle ikke gjenta seg da klubbene spilte sine første Premier League-minutter for sesongen.



Det sørget Sergio Agüero for. Men det tok sin tid.

Dødelig duo



I ekte Gurdiola-stil hadde Manchester City mye ballbesittelse, faktisk mer enn 70% gjennom store deler av kampen.

2-0: Sergio Agüero jubler, mens Lewis Dunk (i blått) fortviler etter at sistnevnte scoret selvmål. Foto: Chris J Ratcliffe , AFP

City banket på døren hele kampen, og til slutt fikk de svar.

Det skulle ta drøye 70 minutter, men bedre sent enn aldri, sett med City-øyne. Kevin de Bruyne kriget til seg ballen på midtbanen, avanserte og slapp kula videre til David Silva. Den spanske hovmesteren spilte deretter en perfekt vektet ball gjennom til Agüero, som var feilfri alene med Brighton-debutant Mathew Ryan og sendte Manchester City opp i en ekstremt fortjent ledelse.

Agüero har nå scoret mot 30 av de 31 forskjellige klubbene han har møtt i Premier League-sammenheng. Bare Bolton har unngått argentinerens målteft i ligasammenheng.

Etter den forløsende scoringen, skulle City punktere oppgjøret. Bare fem minutter senere økte de ledelsen til 2-0 da Brightons midtstopper Lewis Dunk var både uheldig og udyktig da han stanget ballen i eget mål. Ifølge statistikkleverandøren Opta ble Dunk dermed den syvende spilleren til å score selvmål i Premier League-debuten.

– Vi er en sterk klubb med et sterkt lag, oppsummerte Guardiola etter triumfen.

– Verdensklasse



2-0-scoringen slo luften ut av Brighton, og derfra var det ingen vei tilbake for Premier League-debutanten, som etter å ha kjempet hardt og lenge, måtte gi tapt for overmakten. Kanskje ingen stor overraskelse, ettersom Guardiola er en premiere-spesialist. Han har faktisk ikke tapt en serieåpning siden 2008.

I likhet med Guardiola er Agüero en ekspert på serieåpninger. Han har nå notert seg for nettsus i fem av siste syv åpningskampene.

Brighton var farlig frempå å yppet seg ved et par anledninger, men i det store og det hele var det fortjent at Manchester City tok med seg alle poengene tilbake til den lyseblå delen av Manchester.

Brighton-manager Chris Hughton var skuffet, men fattet etter å ha åpnet sesongen med tap.

– Med tanke på kvaliteten Manchester City har, er det bare en måte å spille på, og det klarte vi å gjøre på en god måte i 70 minutter. Vi møter verdensklassespillere som spiller i Champions League, så vi kan ta med oss mye positivt herfra. Vi møter ikke slike spillere hver helg, sier han etter kampen, og legger til:

– Det er ikke mot lag som har Citys kvalitet vi skal plukke poengene våre.