Grusom smell, rødt kort og Liverpool gikk på kjempesmell

(Manchester City-Liverpool 5-0) Manchester City-keeper Ederson ble båret ut etter å ha fått støvelen til Sadio Mané midt i fjeset. Alt gikk galt for Liverpool på Ethiad.

Manchester City påførte Liverpool tangering av klubbens tapsrekord i Premier League, men det er den brasilianske keeperens skade som opptar de fleste. Liverpool-spiss Mané gikk etter ballen, men traff en utrusende Ederson Moraes i fjeset etter 36 minutter.

Dommer John Moss dro opp det røde kortet mens målvakten ble liggende på gresset. Kampen ble stoppet i åtte minutter før Ederson ble båret ut med nakkekrage og surstoffmaske. Men keeperen dukket på TV-skjermen opp med plaster i fjeset ute på stadion i 2. omgang.

Liverpool-trener Jürgen Klopp protesterte heftig på utvisningen før Moss gikk ut på sidelinjen og roet ham.

– Jeg synes det er en riktig avgjørelse. Det er modig av Ederson ikke å trekke seg der, mener TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Men får ikke følge av TV 2s andre ekspert i Manchester.

DRAMATISK: Manchester City-keeperen blir båret ut med nakkekrage og surstoffmaske. Foto: Phil Noble , Reuters

– Han kunne gitt et gult kort for denne. Manè hadde øynene på ballen gikk etter den. Jeg synes det er en feil avgjørelse, sier Trevor Morley. Han får følge av tidligere toppdommer Mark Clattenburg, som også mener at gult kort hadde greid seg.

Sergio Agüero og Gabriel Jesus har scoret i toppkampen der det nå er pause.

Kevin De Bruyne var sentral ved begge scoringene. Belgierne har hatt en treg start på sesongen, men sto bak begge de målgivende pasningene før pause.

Etter et utspill fra Liverpool-keeper Simon Mignolet slo han med kirurgisk presisjon en ball mellom Liverpool-stopperne Joel Matip og Ragnar Klavan. Sergio Agüero kunne storme alene mot Liverpool-keeperen og passerte ham med god margin.

HELT ALENE: Sergio Agüero setter 1–0 i tomt mål. Foto: Phil Noble , Reuters

Argentineren hadde ingen problemer med å score i sin sjette strake hjemmekamp mot nettopp Liverpool.

Etter at Ederson var erstattet med fjorårets fadesekeeper Claudio Bravo, slo de Bruyne til igjen. Fra venstre kant fant han en umarkert Gabriel Jesus. Brasilianeren headet ballen knallhardt i mål fem minutter på overtid.

Syv minutter etter pause økte Manchester City til 3–0. Igjen ble Agüero spilt fri i bakrommet til Liverpool. Fernandinho slo gjennom fra midtbanen og argentineren serverte videre til spisskompis Gabriel Jesus som kunne trille inn dagens tredje.

Kevin de Bruyne var også involvert i 4-0-scoringen. Den presise midtbanespilleren spilte gjennom landsmannen Leroy Sane. Belgieren satte via en perfekt trekant med Benjamin Mendy, ut hele Liverpool-forsvaret. Sane kunne dermed smelle inn dagens fjerde.

Simon Mignolet reddet Liverpool fra 5-0 med en glimrende redning på et nærskudd fra Agüero fem minutter før slutt. Men på overtid kom den totale ydmykelsen.

KLASSE-INNBYTTER: Leroy Sane imponerte stort med to scoringer etter at han kom for Gabriel Jesus i 2. omgang. Foto: Lee Smith , Reuters

Innbytter Leroy Sane scoret dagens andre med et perfekt treff med venstrefoten. Rett i krysset fra 20 meter, 5-0 og en Liverpool-nedtur som bare tangeres av 6-1-tapet for Stoke i Steven Gerrards avskjedskamp i Premier League våren 2015.

Liverpool satt inn nyinnkjøpte Alex-Chamberlain for Mohamed Salah etter pause, men da handlet det bare om å begrense nederlaget for klubben som kommer fra 4-0-seieren over Arsenal i slutten av august. Klopp tok også av Georginio Wijnaldum og og Roberto Firmino – og tenkte åpenbart mest på onsdagens Champions League-oppgjør mot Sevilla.

Salah hadde Liverpools eneste store sjanse før pause. Manchester City-keeper Ederson reddet glimrende.

Bare seks minutter senere gikk det helt galt for den nye sisteskansen på Ethiad

