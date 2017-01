Golden fnyser av Giroud-sammenligning: – Fjasete!

Det har blitt scoret to «skorpionmål» på en uke i Premier League. Johan Golden mener Henrikh Mkhitaryans fulltreffer ikke er i nærheten av Olivier Girouds kunststykke.

– Det er rett og slett en fjasete sammenligning, utbryter Nytt på Nytt-profilen, som også er ivrig Arsenal-supporter.

– Helt hinsides

Han mener at Girouds hælscoring mot Crystal Palace første nyttårsdag er flere hakk bedre enn Mkhitaryan sin mot West Bromwich andre juledag.

– Den sammenligningen faller jo bare ved det faktum at han står i offside. Det er helt tøysete. Det blir som å kåre Diego Maradonas mål med hånden til tidenes beste, sier Golden til VG.

ARSENAL-FAN: Nytt på Nytt-profil Johan Golden, her før premieren på Anne-Kat Hærland sitt show Gud Bedre på Latter i Oslo i august. Foto: Felicia Alvsing , VG

For ham er det ingen tvil om at Giroud-målet kommer til å stå igjen som et av årets store høydepunkter.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det ender blant topp tre i kåringen av årets mål, og sannsynligvis ender det opp som det beste. Det er et fantastisk mål, ikke bare på grunn av avslutningen, men på grunn av hele oppbyggingen. Det begynner jo med at han flikker ballen videre langt inne på egen banehalvdel, før han spurter hele veien – hvis man kan kalle det Giroud gjør for å spurte – og avslutter med den avslutningen. Det er helt hinsides! Selvfølgelig er det masse flaks, men han prøver jo på det. Mange ville ikke gjort det, sier Golden.

Som mangeårig Arsenal-supporter har han fått servert mye fotballkunst, og Golden synes ikke Girouds scoring når helt opp blant de beste i klubbens historie. Han trekker blant annet frem to Dennis Bergkamp-scoringer og et Thierry Henry-mål som han mener var bedre.

– Jeg synes nok at Bergkamp-målene er enda bedre, ettersom det er mindre flaks innblandet og at han har flere berøringer før han scorer. Men hvis man tar med oppbyggingen til Giroud-målet har jeg nok nesten aldri sett penere, sier Golden.

10 perler fra historieboken

VG har tatt et dykk ned i Premier League-historien for å finne scoringer som kan sammenlignes med Girouds «skorpionscoring». Her er 10 utvalgte perler:

Dennis Bergkamp (2. mars 2002 mot Newcastle)

En vending fra himmelen. Med innsiden av venstrefoten flikker Bergkamp ballen rundt Nikos Dazibas stopper før han vrir seg andre vei, holder forsvareren unna og bredsider ballen silkemykt i mål.

Du kan se Bergkamp-scoringen her (ekstern lenke).

Wayne Rooney (12. februar 2011 mot Manchester City)

Perfekt brassespark rett i krysset som avgjorde derbyet mot Manchester City med bare 12 minutter igjen å spille. Rooneys store øyeblikk.

Paolo Di Canio (26. mars 2000 mot Wimbledon)

Et hestespark av en helvolley. I enden av et langt innlegg fra Trevor Sinclair hopper Di Canio opp og klinker til, med begge beina høyt i luften, fra en usannsynlig vinkel.

Sjekk ut Di Canio-scoringen her (ekstern lenke).

Thierry Henry (1. oktober 2000 mot Manchester United)

Står feilvendt med tre motspillere rundt seg og 20 meter fra mål. Flikker opp ballen og spinner lynraskt rundt mens han banker ballen over keeper og inn i lengste kryss.

Her kan du se Henrys vakre scoring (ekstern lenke).

Eric Cantona (21. desember 1996 mot Sunderland)

Begynner på midtbanen, drar av to mann, spiller en vegg og chipper ballen over keeper og i mål via krysstangen. Den majestetiske feiringen er like ikonisk.

Se det historiske Cantona-øyeblikket her (ekstern lenke).

Tony Yeboah (23. desember 1995 mot Wimbledon)

Må ha vært et av tidenes hardeste skudd. Trikser seg forbi to motspillere før han dundrer til og scorer via tverrliggeren. Hadde ikke målet vært der hadde tilskuerne vært i fare.

Alan Shearer (1. desember 2002 mot Everton)

Definisjonen på drømmetreff. Etter en langpasning og en stuss faller ballen ned foran Shearer, som timer sin helvolley perfekt og måker ballen i krysset fra 20 meter.

David Beckham (17. august 1996 mot Wimbledon)

Scoringen som skapte Beckham. I første serierunde ser 21-åringen at keeper er litt langt ute fra målet sitt. Skyte fra egen banehalvdel? Null problem. Et mål for historiebøkene.

Denis Bergkamp (27. august 1997 mot Leicester)

Teknisk særklasse. Tar ned en langpasning på foten mens han er under press fra en forsvarsspiller, trikser seg forbi motstanderen og scorer fra skrått hold.

Sjekk Bergkamps hat trick mot Newcastle, inkludert det nevnte målet (ekstern lenke).

Matt Le Tissier (23. oktober 1993 mot Newcastle)

Som en vakker dans. Tar med seg ballen på hælen før han vipper den over en spiller, og så en til, for til slutt å trille den rolig til side for målvakten.

Her kan du se Le Tissier-showet (ekstern lenke).