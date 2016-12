Giroud reddet Arsenal

(Arsenal - West Bromwich 1-0) Arsenal slet stort med å bryte med West Brom-muren – så dukket Olivier Giroud opp tre minutter før full tid.

Det så ut som power play i ishockey i nærmere 90 minutter på Emirates Stadium på Boxing day. Arsenal trillet og trillet ball på West Broms banehalvdel, men gjestenes forsvarsmur var svært effektiv i lang tid.

De få gangene Arsenal klarte å bryte gjennom muren, så var Ben Foster strålende bakerst for gjestene.

Men da det gjenstod tre minutter av full tid, dukket en fransk frelser opp for vertene. Olivier Giroud var råsterk i feltet og stanget inn kveldens eneste scoring.

– Vi viste styrke i dag. Det var en svært viktig seier for oss, sa Giroud til BBC etter kampen.

Dermed ble det tre etterlengtede poeng for Arsenal, som hadde to strake tap før Boxing Day-møtet med West Brom.

– Det forventes at vi skal vinne på hjemmebane, og etter to skuffende resultater, så var det en viktig kamp for oss. Vi trengte disse tre poengene, sa matchvinneren.

Stanget og stanget

Arsenal hadde et ballinnehav på nærmere 80 prosent i den første omgangen, men slet stort med å skape muligheter.

Den første halvtimen gikk unna uten av noen av lagene klarte å komme seg til målsjanser.

– Vi måtte være tålmodige. West Brom var svært godt organiserte. Vi måtte holde roen og ikke gjøre noen defensive feil. Når man ikke klarer å få en tidlig scoring, så er det viktig at vi ikke begynner å stresse, sa Arsenal-manager Arsene Wenger til BBC.

I det 31. minutt kom kveldens første mulighet for Arsenal.

Alexis Sanchez dro seg fri ved sekstenmeteren og banket til, men Foster i buret var kjapt nede og avverget scoring.

Etter hvilen av chileneren igjen frisk frampå.

To Alexis-susere



En corner fra Özil havnet i beina på en feilvendt Alexis inne i feltet. Chileneren vendte opp, rykket ut mot høyre og banket til, men avslutningen gikk i stolpen.

Bare et par minutter senere banket han til fra rundt seksten meter. Denne gangen suste avslutningen like over tverrliggeren.

West Brom slet mer og mer med å henge med på Arsenals kvikke pasningsspill utover i omgangen, og tre minutter før full tid skulle det endelig løsne for vertene.

Mesut Özil curlet et innlegg inn fra hjørnet av sekstenmeteren. Olivier Giroud rev seg fri inne i feltet, satte pannen på ballen og headet den i en bue over Foster og i nettet.