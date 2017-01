Gikk bananas etter skorpion-magi: – Århundrets scoring!

(Arsenal – Crystal Palace 2-0) 2017 er bare noen timer gammelt. Men Olivier Giroud (30) har kanskje scoret årets mål allerede.

16 minutter og 16 sekunder er spilt idet magien oppstår i London: Olivier Giroud får et innlegg fra Alexis Sánchez en liten meter bak seg, kaster opp venstrebenet sitt og hælklakker ballen i mål via tverrliggeren – en såkalt «skorpionscoring» fra like innenfor sekstenmeteren. En slags forbedret versjon av Henrikh Mkhitaryans hælscoring for en knapp uke siden.

Det ble nesten litt for mye for TV 2s kommentator Jørgen Klem, som brølte:

– Åh, du store all verden! For en scoring av franskmannen! En vanvittig avslutning! Håh! Det tror jeg kom like brått på ham som på alle på Emirates!

– Det er nesten som de sier i Flåklypa: Århundrets scoring på Emirates, ropte Klem på luften.

Fått det med deg? Bolts forbløffende telefon til United-TV

Giroud: – Handler bare om flaks

Tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland var ikke mindre imponert i kanalens studio.

– Jeg vet ikke om jeg har sett noe lignende, for å være ærlig. Helt vanvittig, sa Hangeland.

– Det var et av tidenes vakreste Premier League-mål, og det peneste målet som er scoret på Emirates. Jeg kan ikke si at jeg har sett noe penere mål scoret i Premier League, sa hans sidemann Simen Stamsø Møller.

Les også: Mener Arsenal har en bedre stall enn Chelsea

Giroud forholder seg rolig når Sky Sports viste ham målet under intervjuet etter kampen.

– Jeg var maksimalt heldig. Det handler bare om flaks, jeg var i ubalanse. Men det var en herlig følelse, sier Giroud, som forteller at han aldri har gjort noe liknende, på trening eller i kamp.

– Det var nok min vakreste scoring, sier franskmannen.

Les mer: Rister på hodet av Arsenals forklaring: – Man blir provosert

Arsène Wenger var svært fornøyd med spissens supermål.

– Det var et fantastisk mål. Jeg har vært bortskjemt med mange fine scoringer i min tid i Arsenal, men dette kommer til å stå igjen som «det eksepsjonelle Giroud-målet», sier Arsenal-manageren.

Twitter-kok

Den britiske popstjernen Niall Horan, best kjent fra boybandet One Direction, har heller ikke sett på maken:

Husker du? One Direction-Niall slo ned programleder

Det uungåelige spørsmålet begynte veldig raskt å sirkulere på sosiale medier: Var det tidenes vakreste Arsenal-scoring? Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher mener at målet kan måle seg med Dennis Bergkamps scoring mot Leicester i 1997, der nederlenderen tok ned en langpasning på foten, trikset seg forbi en motstander og scoret fra skrått hold.

For TV 2s kommentatorprofil Øyvind Alsaker har Giroud fortsatt litt å gå på for å være på nivå med Bergkamp-scoringen – men han sikter nok til scoringen til nederlenderen mot Newcastle etter en helt vanvittig vending.

Men det var ikke bare avslutningen som gjorde Girouds mål så vakkert. Oppbyggingen var også eksemplarisk: En 13 sekunder lang kontring som inneholdt 10 ballberøringer og seks involverte Arsenal-spillere.

Giroud har ikke fått så mye spilletid denne sesongen, men ingen i Premier League – unntatt Fraizer Campbell med ett mål på 55 minutter – er mer effektiv enn franskmannen. Han har scoret fem seriemål på 349 minutter, altså ett mål per 69 minutter og 45 sekunder, ifølge statistikktjenesten Opta.

Av spillere med mer enn fem mål er Sergio Agüero nærmest med scoring hvert 109,8. minutt, toppscorer Diego Costa med 14 mål på 1591 minutter - som utgjør ett mål hvert 113,64. minutt. Harry Kane hvert 118,2. minutt, Alexis Sanchez hvert 127,25. minutt og Zlatan Ibrahimovoic hvert 135. minutt.

Det ville jo nesten blitt litt for dumt om ikke Girouds kunststykke hadde gitt Arsenal seieren, så Alex Iwobi sørget for å sette spikeren i kisten med en heading i andre omgang. Etter det kontrollerte Arsène Wengers menn inn ledelsen.

Dermed hopper Arsenal opp på tredjeplass, ettersom Manchester City tapte mot Liverpool nyttårsaften. Det er fortsatt ni poeng opp til serieleder Chelsea og tre opp til andreplass Liverpool.