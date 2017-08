Chelsea-manager Antonio Conte (48) føler seg alt annet enn forberedt på det knalltøffe kampprogrammet til høsten. Nå sender han et aller siste varselsignal til klubbtoppene fem dager før overgangsvinduet stenger.

Italieneren er åpenbart frustrert over situasjonen han har havnet i. Nøkkelspillere fra seriemesteren i mai 2017 har forlatt klubben. Conte har hentet forsterkninger. Men det er på langt nær nok, mener han. I motsetning til i fjor har London-klubben langt mer å ta hensyn til denne sesongen, blant annet spill i Champions League.

– Jeg håper å ha hele laget på plass etter den internasjonale pausen. Vi skal spille syv kamper på en måned og jeg må rotere i bruken av spillere. Hvis noen tror at jeg kan bruke 11 eller 13 spillere, så er det umulig. Det er umulig. Jeg må rotere. Vi må være klar til å håndtere denne situasjonen, sier Conte, ifølge Daily Mail.

VG Live fra kl. 13.30: Følg Bournemouth – Manchester City her

CHELSEA-KJENNER: Erland Johnsen, her fra 2008 da han var Lillestrøms-trener. Foto: Kyrre Lien , NTB scanpix

Flere spørsmålstegn



Fra sist sesong har Nemanja Matic og John Terry forsvunnet. Inn har Tiemoue Bakayoko, Alvaro Morata og Antonio Rüdiger kommet. Chelseas førstelagstropp teller ifølge hjemmesiden nå 22 mann. Blant de er Diego Costa, som har røket uklar med Conte, og angivelig ikke er ønsket i klubben lengre.

Eks Chelsea-spiller og nåværende trener for det norske G16-landslaget, Erland Johnsen, føler det henger mange spørsmålstegn over London-laget om dagen.

Han synes det er rart at det går rykter om Contes fremtid og henviser til den tyske storavisen Bild oppslag om at tidligere Dortmund-trener Thomas Tuchel kan ta over Chelsea-skuta. Johnsen reagerer også på at Chelsea og Costa ikke har kommet med en offisiell uttalelse rundt hva som skjer med spissen.

Les også: Mourinho forklarer United-stjernens gjennombrudd: – Han forstår meg

Savner tre spillere



– Ellers hadde jeg håpet at de skulle forsterke bedre i sommer. Jeg håpet på Romelu Lukaku (nå Manchester United) i tillegg til Morata. De bør ha en tropp på 25-26 mann nå. De burde også hatt en sentral midtbanespiller til og en bauta i forsvaret, sier Johnsen – og påpeker at hverdagen for Conte & co. er helt annerledes nå som de er med i Champions League.

– Han må planlegge lengre frem enn han måtte i fjor. Så må de nye spilles inn. Han må finne en rytme i roteringen og nå må han bruke flere av spillerne i A-stallen. Det er en utfordring for en trener.

– Hva får Chelsea til uten forsterkninger?

– Jeg tror de vil klare seg greit i Champions League, men jeg tror ikke det blir seriegull denne sesongen. Det blir rundt en tredjeplass hvis de ikke forsterker, sier Johnsen – mannen som tilbragte åtte år i Chelsea (1989-1997) og fikk 136 kamper fra start.

Lest denne? Costa truer med strek: – Chelsea har behandlet meg som en kriminell

Spenning i kulissene?



Det er fem dager til overgangsvinduet stenger. Conte er klokkeklar på at de blå må forsterke seg. Da han blant annet ble spurt om han føler seg «irritert» av en reporter, insisterte italieneren på at han var mer avslappet i år sammenlignet med fjoråret.

Han nektet imidlertid ikke for at det har vært «spenning» i kulissene på Stamford Bridge. De to han skal samarbeide tettest med om spilleroverganger er direktørene Michael Emenalo og Marina Granovskaia.

– Det er normalt. Når du har et bra lag, så er det normalt. I Italia, i klubber som Juventus eller Inter Milan, så er det slik, sier Conte.

PS: Chelsea møter Everton på Stamford Bridge søndag. Kampen starter klokken 14.30 og den kan du følge i VG Live.