Fra «Fergie time» til slutt-mareritt for United

Sist helg utlignet Leighton Baines i det 89. minutt for Everton mot Manchester United. Under José Mourinho har slutten på kampene blitt mer et mareritt enn det var en frelse under Alex Ferguson.

«Fergie time» ble et begrep i fotballen. Den vanligste definisjonen er at det er tilleggstiden etter 90 minutter, da United ofte scoret avgjørende mål i hans tid ved roret.

Men hvis vi utvider det til de 10 siste minuttene + overtid av kampene, så viser årets sesong at ikke noe annet lag har gitt fra seg flere poeng mot slutten av matchene enn United har gjort til nå.

Hvis kampene hadde vært slutt etter 80 minutter, hadde Manchester United og José Mourinho vært atskillig nærmere toppen.

I øyeblikket er det 13 poeng fra United på 6. plass til ledende Chelsea med 34 poeng.

Manchester United har seks uavgjorte på sine åtte siste kamper, noe som selvfølgelig gjør at de taper terreng i forhold til de aller beste.

Årets sesong har gitt mange nedturer mot slutten:

* 6. desember: Everton utlignet til 1-1 i det 89. minutt. Sluttresultat: 1-1.

* 19. november: Arsenal utlignet til 1-1 i det 89. minutt. Sluttresultat: 1-1.

* 2. oktober: Stoke utlignet til 1-1 i det 83. minutt. Sluttresultat: 1-1.

* 18. september: Watford scorer i det 83. og 95. minutt og United taper 1-3.

Daily Mail har regnet på hvordan tabellen ville ha sett ut om kampene var over etter 80 minutter, og funnet ut at det da hadde vært bare tre poeng mellom Chelsea (29 poeng) og Manchester United (26 poeng).

Dette regnestykket viser også at Liverpool i så fall hadde ligget likt med Chelsea i teten.

Disse lagene har mistet flest poeng ved å slippe inn mål senere enn 80 minutter:

Manchester United 7.

Sunderland 5.

Swansea 5.

Burnley 4.

West Ham 4.

Bournemouth 3.

Både mot Arsenal, Stoke og Everton hadde Manchester United tilsynelatende kontroll, men fikk ikke det andre målet som kunne ha punktert kampen. I stedet kom motstanderen tilbake.

En sjelden feil av David de Gea var hovedgrunnen til at Stoke kunne utligne, men også i den matchen misset United på store sjanser.

Manchester United har spilt 1-1 i sine tre siste kamper. Motstandere har vært Everton, West Ham og Arsenal.

– Mens Manchester United har misbrukt sin overlegenhet ved å sløse bort en kaskade av poeng, har José Mourinho brukt tid på å forbanne lagets ulykke, skrev Telegraphs Jim White etter Everton-kampen.

– Vi kan nå føye Everton til listen med Stoke, Burnley, Arsenal og West Ham, over klubber som i tur og orden har skadet Uniteds raskt svinnende håp om topp 4-plassering, skrev Manchester Evening News-legenden Stuart Mathieson.

PS: I rettferdighetens navn skal det sies at Manchester United sikret seg seieren med scoring på overtid da Marcus Rashford scoret på overtid mot Hull i slutten av august.