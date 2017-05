Første Milner-bom siden 2009 da Southampton kneblet Liverpool

(Liverpool - Southampton 0-0) James Milners (31) straffebom gjør at Liverpool trenger hjelp fra andre lag for å nå Champions League neste sesong.

Etter å ha satt syv av syv straffer i mål denne sesongen, ble Fraser Forster den første til å redde et straffespark fra James Milner.

– Det er min skyld at vi ikke tar tre poeng i dag. Det må jeg leve med, sa Milner ifølge BBC etter kampen.

Mens dommer Robert Madley ga Cedric tilsnakk, benyttet 201 centimeter høye Forster tiden før straffesparket til å forsøke og psyke ut Milner.

Keeperen sto tett inntil Liverpools nummer syv og «skrapte» opp gresset foran straffemerket med høyrefoten.

Milner siktet nede til høyre for Forster, men overlistet ham ikke. 0-0 ble sluttresultatet, og Liverpool har nå gått 428 minutter uten å score mot Southampton.

Drøye minuttet inn i overtiden fikk innbytter Marko Grujic god fart i en heading fra seks meter, men igjen reddet Forster mesterlig.

Bommen kan bli skjebnesvanger

KAMPEN OM 3. OG 4.-plassene - 3. plass gir plass i gruppespillet i Champions League 2017/2018.

- 4. plassen i Premier League må spille play off for å nå gruppespillet i Champions League.

- 5. plassen gir plass i gruppespillet i Europa League. 3. plass - Liverpool - 70 poeng:

- West Ham (h)

- Middlesbrough (b)

Maksimalt: 76 poeng



4. plass - Manchester City - 69 poeng:

- Leicester (h)

- West Bromwich (h)

- Watford (b)

Maksimalt: 78 poeng



5. plass - Manchester United - 65 poeng :

- Arsenal (b)

- Tottenham (b)

- Southampton (b)

- Crystal Palace (h)

Maksimalt: 77 poeng

6. plass - Arsenal - 60 poeng

- Manchester United (h)

- Southampton (b)

- Stoke (b)

- Sunderland (h)

- Everton (h)

Maksimalt: 75 poeng

Milners straffebom var hans første mislykkede forsøk fra straffemerket siden november 2009. Den gang for Aston Villa mot Bolton, og da med scoring på returen som resultat.

– To poeng tapt er en gave til lagene rundt på tabellen, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad.

For ett poeng mot Southampton kan fort vise seg å bli to for lite i kampen om Champions League-deltakelse neste sesong.

Rødtrøyene fra Merseyside kan nå maksimalt nå 76 poeng, mens de to Manchester-lagene kan sikre seg 77 (United) og 78 (City) poeng.

Se faktaboks om sluttspurten i Premier League.

Straffen var Liverpools første store sjanse i kampen, etter å ha levert nært 65 minutter uten kreativitet eller kvalitet mot et Southampton-lag som elsker å holde nullen mot Jürgen Klopps menn.

Måltørke mot Southampton

– Southampton har virkelig vært dyktige i forsvarsspillet sitt mot Liverpool. De skapte ikke så mye selv, men det tror jeg ikke de var så opptatt av, mente Brede Hangeland i TV 2s studio.

Liverpool har ikke opplevd nettsus mot Southampton siden Daniel Sturridges mål i det 22. minutt i mars 2016, en kamp Liverpool tapte 3-2, før Klopp ble irritert på journalistene.

Denne sesongen vant Southampton begge Ligacup-semifinalene 1-0, og tok ett poeng i 0-0-kampen mot Liverpool i første halvdel av sesongen.

Claude Puels menn la seg lavt også lørdag, og sørget for at kun sporadiske forsøk fra distanse var det Liverpool klarte å produsere.

Liverpool har igjen bortekamp mot West Ham og hjemmekamp mot Middlesbrough før sesongen er ferdig.

