Flere medier: West Ham-stjerne solgt for 270 millioner

Franske og britiske medier melder at West Ham har solgt Dimitri Payet til Marseille for over 30 millioner euro.

Både RMC, L'Équipe og Sky Sports er enige om at stjerneovergangen er i boks. Marseille betaler angivelig like over 30 millioner euro, som tilsvarer rundt 270 millioner kroner, for spilleren som de solgte for halvparten av prisen for halvannet år siden.

Det var på en pressekonferanse for over to uker siden at West Ham-manager Slaven Bilic avslørte at «Dimitri Payet ønsker ikke å spille for oss lenger». Den gangen sa han at «vi har uansett ikke tenkt å selge ham», men det viste seg å være tomme ord.

Payet har trent med West Hams reservelag etter at han gjorde det klart at han ikke ønsket å spille for klubben lenger. Årsaken til at han skal ønske å vende hjem til Marseille, skal være at konen og de to barna deres ikke trives i London og ønsker å dra tilbake til den franske havnebyen.

Payet har vært West Hams største stjerne siden overgangen fra Marseille på sommeren i 2015. Han ble tatt ut på drømmelaget i Premier League etter ni mål og 12 assists i sin engelske debutsesong.

Hans store gjennombrudd som verdensstjerne kom under fjorårets EM med Frankrike, da han briljerte for vertsnasjonen ved å score avgjørende mål i mesterskapets to første kamper. Nok en gang ble han tatt ut på drømmelaget, og klubber som Manchester City, Chelsea og PSG var angivelig villige til å betale over 700 millioner kroner for den offensive midtbanespilleren.

Payet spilte for Marseille i tre sesonger, mellom 2013 og 2015, før han signerte for West Ham. Hans siste sesong var den mest vellykede: 16 målgivende pasninger gjorde ham til den franske ligaens assistkonge og et veritabelt ikon i Sør-Frankrike. Suksessen i Premier League og EM har styrket hans status som en av de største franske fotballstjernene.

Grunnen til at Marseille har råd til å hente Payet tilbake for rekordsummen på 30 millioner, er at de har blitt kjøpt opp av den amerikanske forretningsmannen Frank McCourt. Klubben har allerede signert den franske landslagsbacken Patrice Evra og midtbanetalentet Morgan Sanson i januar.

– Mitt første mål er å være blant topp tre i Ligue 1 hvert år. Det andre målet er å vinne ligaen oftere enn vi taper den. Og det tredje er å vinne Champions League, har McCourt uttalt i et offensivt intervju med L'Équipe.

Saken oppdateres!