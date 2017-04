Firmino sikret Liverpool tre poeng

(WBA-Liverpool 0-1) Roberto Firmino (25) ble matchvinner da Liverpool tok tre viktige poeng borte mot formsvake WBA.

Seieren sørger for at Liverpool fortsatt ligger godt an til å havne blant i «topp fire», men Manchester United, Manchester City og Arsenal har kamper til gode på Liverpool. United spiller hjemme mot Chelsea nå i ettermiddag.

Det var uansett brede smil i Liverpool-gjengen etter kampen. Og flest klapp på hodet var det Firmino som fikk.

– Vi er veldig fornøyde med prestasjonen, og de tre poengene er ekstremt viktige. Det var litt statisk i første omgang, men vi scoret et nydelig mål på en dødball, roset manager Jürgen Klopp.

– Det var en glimrende seier, det er et tøft lag å spille mot. Det å få tre poeng og forsvare oss bra, vi burde ha punktert kampen tidligere, men vi er fornøyde med hvordan vi gjennomfører kampen, oppsummerer Liverpool-kaptein James Milner.

Han var også involvert i den avgjørende scoringen. På overtid i 1. omgang fikk Liverpool frispark på høyrekanten, og Milner slo innlegget som Lucas headet videre. Fra fem-seks meter stanget Firmino ballen forbi Ben Foster.

WBA-spillerne så først ut til å protestere for offside, men den opphevet uansett Jonny Evans. Det som derimot ga grunn til protester, var behandlingen Firmino ga Craig Dawson i sekundene før han headet ballen i mål.

TV-bildene viste at brasilianeren tok tak rundt livet til Dawson og holdt ham fast, men slapp idet ballen ble headet inn i boksen.

– Han slipper akkurat i tide. Men hadde jeg vært forsvareren der, så ville jeg vært rasende, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland da han så scoringen i pausen.

AVGJØRELSEN: Craig Dawson kommer for sent til å stoppe Roberto Firmino som skaller ballen i målet. Noen sekunder tidligere hadde Firmino holdt et kraftig tak rundt livet til WBA-forsvareren. Foto: Justin Tallis , AFP

Målet var bortimot det eneste spennende som skjedde i første omgang, og det ble totalt sett aldri noen stor fotballkamp på The Hawthorns. Men det ble om ikke annet noen kaotiske sluttminutter.

Gigantsjanse for Milner



Firmino hadde en avslutning like utenfor etter et kvarter, og så var han såvidt borti ballen i andre enden av banen – noe som bidro til at Nacer Chadli bommet på ballen på fem meter.

WBA var hakket farligere, men sliter med måltørke. Og avslutningen til Hal Robson-Kanu etter 35 minutter var en bekreftelse på at laget mangler målfarlige spisser.

Etter hvilen ble det ikke stort bedre, men James Milner burde ha økt til 2-0 etter 56 minutter. Han fikk ballen servert perfekt fra Firmino, men blåste avslutningen over fra seks meters hold.

Bommet på åpent mål



Matt Phillips kom alene med Simon Mignolet ti minutter før full tid, men Liverpool-keeperen reddet glimrende.

På overtid var det tidvis kaotisk, men innbytter Alberto Moreno klarte å skyte utenfor åpent mål da keeper Foster var oppe på en corner. Moreno valgte å skyte fra 35-40 meter, men traff ikke målet og burde ha spilt til en av lagkameratene han hadde med seg. Problemet var at Daniel Sturridge sto i offside.

Missen ble uansett ikke avgjørende, og en fornøyd Jürgen Klopp var raskt ute på banen og gratulerte spillerne sine med seieren.