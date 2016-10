Firmino avsluttet Liverpool-festen med praktscoring

(Crystal Palace-Liverpool 2-4) Jürgen Klopps nye seiersmaskin økte rekken av kamper uten tap til 11. Roberto Firmino avgjorde festforestillingen på Selhurst Park endelig og feiret tre poeng med å dra av seg den signalgule «vegvesen-drakten».

Crystal Palace presset på for utligning etter pause, men så fant Liverpool-kaptein Jordan Henderson en luke i hjemmelagets forsvar og sendte Firmino gjennom – mutters alene – ved hjelp av en 25 meter lang stikker.

Slik var kampen minutt for minutt: VG Live

Brasilianeren kjippet kula perfekt over en utrusende Steve Mandada og feiret som om det var VM-gullet som ble sikret. Men realiteten er at Liverpool med den sterke borteseieren gikk opp på siden av Arsenal og Manchester City på toppen av Premier League.

– Vi må bare konsentrere oss om hver eneste kamp fremover og regne over poengene til slutt, sier Jordan Henderson i et intervju vist på TV 2.



Da Friminio dro av seg trøya i scoringsjubelen økte muligens håpet om å få drakten hos norske veimyndigheter. Før pause kom nemlig denne tweeten fra Statens Vegvesen:

Christian Benteke fikk to gode sjanser til å ødelegge Liverpool-seieren etter pause, men den tidligere Anfield-spissen klarte ikke å finne hullet hos Karius, med fornavn Loris, i LFC-målet.

Wilfried Zaha mente seg snytt for straffe i en voldsom hjemmeoffensiv etter timen. Men Liverpool klarte å stå imot. Så vidt. Men også Palace-keeper Steve Mandanda gjorde en fin redning da Sadio Mané fikk sjansen i 2. omgang.

Jürgen Klopp var langt fra fornøyd med alt. Liverpool-manageren mente at spillerne slapp både aggressivitet og konsentrasjon og ga vekk to baklengsmål alt for enkelt.

– Men til slutt vant vi en fortjent seier. Det er bra, sier tyskeren.

United-drama: Zlatan bommet - Mourinho vist ut

Men var i 1. omgang det virkelig var morsomt i London:

Liverpool tok ledelsen etter et mønsterangrep 15 minutter ut i matchen. Banens beste, Philippe Coutinho, vippet ballen ut til venstre hvor – ofte utskjelte – Alberto Moreno slo rett inn i feltet på hel volley. Emre Can avsluttet herligheten med et sikkert skudd i lengste hjørnet

Men det gikk bare to minutter før Crystal Palace var ajour. Et fryktelig feiltreff fra Liverpool-stopper Dejan Lovren ga James McArthur en enkel jobb med å heade ballen inn forbi en desperat utrusende Liverpool-keeper Karius.

Agüero-show: Overbevisende City-seier

Lovren brukte bare tre minutter på å gjøre opp for tabben. Etter mannefall fremme i feltet på en Liverpool-conrer snek han seg inn på bakre stolpe. Palace-stopper Scott Dann hang etter, mistet Lovren, og kroaten kunne enkelt heade inn 2-1 til bortelaget.

– Jeg holdt hodet høyt og bare fortsatte. Til tross for feilene: Vi fortjente å vinne i dag, sier han.

I FLYTSONEN: Her feirer Dejan Lovren sitt 2-1-mål sammen med Adam Lalana. Mens målscorerne Emre Can og Roberto Firmino kommer til. Foto: Toby Melville , Reuters

Etter en halv time satte en fantastisk Coutinho igjen opp Alberto Moreno til venstre. Denne gangen banket den spanske venstrebacken i stolpen og ut.

Liverpools superstart: Beste på syv år

Så var det tid for James McArthur igjen. Etter et nydelig innlegg fra Wilfried Zaha headet skotten ballen rett i nærmeste kryss. Dejan Lovren var igjen involvert. Stopperen kom for sent inn i situasjonen for å hindre McArthurs fjerde ligamål for sesongen.

10 mintter før pause havnet Crystal Palace i problemer igjen. Men ble reddet av super enhåndsredning fra Steve Mandanda på en Coutinho-heading, og et dårlig treff da Liverpool-spiss Sadio Mané fikk en kjempesjanse rett etterpå.

Superbyttet: Giroud scoret to på fem minutter

Rett før pause fikk Joel Matip carte blanche til å gi Liverpool pauseledelsen. Stopperen fikk uforstyrret gå himmelhøyt på en corner. Og stanget ballen inn via hansken til Mandanda.

Dermed fem mål i løpet av en halv time, tonnevis av dårlig forsvarspill, men fotballunderholdning bedre enn best.





