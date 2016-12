Fellaini syndebukk mot gamle lagkamerater

(Everton - Manchester United 1-1) På sin gamle hjemmebane var Marouane Fellaini (29) på banen i kun to minutter før han forærte hjemmelaget straffespark rett før slutt.

Da hadde United holdt unna i tre kvarter, etter at Zlatan Ibrahimovic sendte bortelaget i ledelsen med en kunst-scoring.

Det så lenge ut til å holde for José Mourinhos menn.

Men da Everton satte inn en sluttspurt, gjorde José Mourinho ett defensivt trekk: Ut med Henrikh Mkhitaryan, inn med Marouane Fellaini.

Tre minutter senere felte den tidligere Everton-spilleren Idrissa Gana Gueye, og Michael Oliver pekte på straffemerket.

Leighton Baines var sikker fra krittmerket.

1-1-scoringen satte punktum for en kamp som inneholdt knallharde dueller, omdiskuterte situasjoner og en kunst-scoring fra Zlatan Ibrahimovic som ingrediensene.

– En marerittkveld for Marouane Fellaini, kommenterte Simen Stamsø Møller for TV 2 da belgieren gikk slukøret i garderoben.

– Det er fryktelig for Fellaini på sin gamle hjemmebane, var Brede Hangelands kommentar til den klønete involveringen som kostet United to poeng.

Amper og fartsfylt 1. omgang

Dommer Michael Oliver var i fokus hele kampen i det som ble et svært tett og ampert oppgjør mellom tabellnaboene i Premier League møttes på Goodison Park søndag ettermiddag.

Et øyeblikks Ibrahimovic-magi etter 42 minutter var det som lenge så ut til å skille kamphanene.

Anthony Martial slo en lang ball i bakrom som spratt foran den høyreiste svensken. Everton-keeper Marten Stekelenburg var ute for å avverge over 20 meter fra streken, og Ibrahimovic forsøkte å løfte ballen over nederlenderen.

Ballen gikk over Stekelenburg, spratt i bakken to meter fra mål, opp i tverrliggeren og ned igjen på strek før den gikk via stolpen og inn i mål.

– Der står tiden stille på Goodison Park, beskrev Simen Stamsø Møller, idet Ibrahimovic gjorde vondt til verre for sin tidligere trener i Ajax, Ronald Koeman.

Scoringen forlenget Evertons bekmørke periode. Blåtrøyene har kun én seier på de siste ni kampene.

– Soleklart rødt kort



Manchester United hadde mest ball, mens Everton skapte de største sjansene de første tre kvartene av kampen. For øvrig var omgangen preget av høyt tempo, knallharde dueller og omdiskuterte situasjoner.

Særlig trekløveret Garteth Barry, Idrissa Gana Gueye og Marcos Rojo var involvert i flere dueller med høy temperatur. De to sistnevnte var involvert i den mest omdiskuterte duellen.

Rojo løftet begge beinene fra bakken, gikk knallhardt til med knottene først. Dommer Michael Oliver viste det gule kortet. Mange mente imidlertid at fargen burde matchet draktfargen til argentineren.

– Soleklart rødt kort, mente tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland i TV 2s studio, som også konkluderte med at summen av Gareth Barrys forseelser burde resultert i utvisning før pause.

