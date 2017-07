Everton bekrefter: Rooney har signert for to år

Både Everton og Manchester United bekrefter at Wayne Rooney reiser «hjem» til Goodison Park. 31-åringen har skrevet under på en toårskontrakt.

– Vi gleder oss over å få Wayne Rooney tilbake til EFC, skriver Everton på klubbens offisielle Twitter-konto.

Det har vært klart en stund nå at Rooney kom til å ende i Everton, som han forlot til fordel for Manchester United i 2004. Manchester United-kapteinen har fått begrenset med spilletid under José Mourinho.

– Jeg har alltid sagt at dersom jeg skal spille for en annen Premier League-klubb enn Manchester United, måtte det bli Everton. Derfor er jeg veldig glad for denne overgangen, sier Rooney ifølge Sky Sports.

Rooney slo gjennom i Everton da han bare var 16 år. Han var til medisinsk test lørdag kveld, og søndag melder Everton at 31-åringen har signert for to år.

Les også: Rooney tok rekorden – har scoret flest landslagsmål for England.

– Farvel til en legende, skriver Manchester United på sin Twitter-konto.



– For 13 år siden gikk jeg til Manchester United for å vinne trofeer, og jeg har vært heldig nok til å være en del av en suksessrik periode i klubbens historie, sier Rooney til Skysports.

Drømmer om trofeer med Everton



Rooney ser frem til å samarbeide med Everton-manageren.

– Ronald Koeman bygger et lag som jeg tror kan kjempe om trofeer, og det er derfor jeg returnerer til Everton. Nå ser jeg frem til å gjøre min del av jobben i kampen om trofeer for klubben jeg har fulgt siden jeg var en liten gutt, sier Rooney melder Sky Sports.

VG+: Hva skjedde egentlig med Rooney? (krever innlogging)

Rooney er bedre til å spille fotball enn til å synge. Se innslaget i videovinduet under!



Når Rooney om en knapp måned tar på seg Everton-trøya i Premier League-sammenheng, får han muligheten til å bli medlem av en eksklusiv klubb. Han står i skrivende stund med 198 Premier League-scoringer, og er dermed bare to mål unna å nå milepælen på 200 nettkjenninger i Englands toppdivisjon. Det har bare Alan Shearer gjort tidligere.

Rooney har scoret 183 mål for Manchester United i Premier League, mens de resterende 15 kom som Everton-spiller. .

Koeman: – Han elsker Everton



– Wayne har vist meg ambisjonene vi trenger og vi vet at han er en vinnerskalle. Han vet hvordan man vinner titler, og jeg er veldig glad for at han er «hjemme», sier Koeman til Skysports og legger til:

– Han elsker Everton og ønsket virkelig å komme tilbake. Han er fortsatt bare 31 år, og det er liten tvil om at han innehar kvaliteter. Det er fantastisk å ha ham her.

Lørdag gikk Romelu Lukaku motsatt vei, altså fra de blå til de røde.

Rooney blir Evertons femte signering denne sommeren. Koeman og The Toffees har allerede sikret seg Jordan Pickford, Davy Klaassen, Michael Keane og Sandro Ramírez.

PS! Rooneys meritter: Premier League (5), Champions League (1), Europa League (1), FA-cupen (1), klubb-VM (1), Community Shield (5), Ligacupen (4).