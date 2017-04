ESPN: – Zlatan ute til januar

Ifølge den anerkjente ESPN-journalisten Mark Ogden er Zlatan Ibrahimovic ute i åtte måneder med en korsbåndsskade.

Den engelske ESPN-journalisten er kjent for å ha meget gode kilder knyttet til Manchester United, men ingenting er bekreftet fra offisielt hold foreløpig.

Også den anerkjente Sky Italia-journalisten Gianluca di Marzio melder at Ibrahimovic har pådratt seg en stygg korsbåndsskade, og at spissen vil være ute i åtte til ni måneder dersom det viser seg at informasjonen er korrekt.

Samtidig melder svenske Expressen at superspissen skal opereres i USA og at karrieren kan være over.

Mourinho: – Ser ikke bra ut



Det var 93 minutter ut i oppgjøret mot Anderlecht torsdag kveld at Zlatan Ibrahimovic landet forkjært. Den 195 centimeter høye svensken gikk rett i bakken, og holdt seg umiddelbart til høyre kne mens han skar grimaser.

– Det ser ikke bra ut. Følelsen er ikke god. Jeg vil være optimist, men det er jeg ikke, var José Mourinhos oppsummering av svenskens skadesituasjon overfor BT.

– Zlatan mottar mange smeller, men jeg har aldri sett han ynke seg sånn som han gjorde der. Jeg tenkte på korsbåndet hans med en eneste gang, sier Ibrahimovics tidligere lagkamerat på Sveriges landslag, Anders Svensson, på Kanal 9 ifølge Expressen.

Fredag meldte Sky Sports at den svenske spissen mister resten av sesongen etter skaden han fikk mot Anderlecht.

Eksperter: – Karrieren i fare

VG snakket fredag med flere kneeksperter som mente at det var stor sjanse for at Zlatan Ibrahimovic ville komme tilbake på fotballbanen.

– At han er 35 år er ingen begrensing for kneet, så det er like stor sjanse for at han kan komme tilbake som en annen idrettsutøver som får en slik skade, sa ekspert på kneskader i idretten, Håvard Moksnes. Han er fysioterapeut ved Olympiatoppen og Idrettens Helsesenter.

Zlatan Ibrahimovic har stort sett vært skånet for alvorlige skader gjennom karrieren. Halvannen måned er det lengste skadeavbrekket han har hatt tidligere.