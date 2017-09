Eriksen tok Bendtners målrekord i ellevilt London-derby

(West Ham–Tottenham 2-3) Christian Eriksen (25) inntok først hovmesterrollen, før han selv skrev seg inn i historiebøkene. Nicklas Bendtner (29) er ikke lenger Danmarks målkonge i Premier League.

Akkompagnert av «I'm forever blowing bubbles» og såpebobler, entret West Ham og Tottenham London Stadium til en kamp hvor mer enn bare poengene sto på spill. I et vaskeekte London-derby sto også retten til å skryte på spill, og alt lå til rette for en aldri så liten fotballfest en lørdags ettermiddag.

Etter 30 minutter satte West Ham-kaptein Mark Noble inn en sugende takling på Moussa Sissoko. Hvorfor er det relevant? Det var det som omsider satte fyr på oppgjøret.

For selv om London Stadium bød opp til fest, tok det tid før noen på banen kom i festhumør. Men etter hvert svarte Tottenhams angrepstrio på invitasjonen og tok på seg både dansesko og festhatt.

Eriksen tok Bendtner-rekord



Og det ble ekstra mye å feire for Christian Eriksens del. Etter hvilen skulle Eriksen ta av seg hovmesterantrekket han brukte i den første omgangen og innta rollen som avslutter. Og det ble en scoring av det spesielle slaget:

Da han sendte Tottenham opp i en 3-0-ledelse, ble han tidenes mestscorende danske i Premier League – en tittel han tok fra Nicklas Bendtner. Rosenborg-spissen har 32 Premier League-mål, Eriksen har nå 33.

MÅLMASKIN: Harry Kane senket West Ham på London Stadium. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Før scoringen hadde Kane banket et frispark i stolpen, Tottenham beholdt ballen, og Serge Auriers innlegg gikk via en West Ham-spiller før den landet hos Eriksen. Dansken gjorde ingen feil da han avsluttet, og sørget for mer å feire for de liljehvite.

Men det hele begynte i den første omgangen, da Eriksen satte i gang en vakker kontring.

Oppgjøret var drøye 34 minutter gammelt da Harry Kane brøt borteforbannelsen mot West Ham. Eriksen spilte Dele Alli fri med en perfekt vektet pasning, og engelskmannen slo et strøkent innlegg inn foran mål, som Kane på kontant vis, ekspederte i det lengste hjørnet og i mål.

Fire minutter senere var målmaskinen frempå igjen. Nok en gang ble Dele spilt fri, denne gang av Jan Vertonghen, men han klarte ikke å overliste Joe Hart som vartet opp med en god redning. Returen falt imidlertid til Kane, som hadde få problemer med å sette ballen i det tomme buret.

Og plutselig hadde Tottenham full kontroll på oppgjøret. En kontring av høy klasse, regissert av Eriksen, sørget for at Tottenham, som før scoringen var ukarakteristisk statiske, ble Tottenham-laget vi er vant med å se.

To sommerkjøp på godt og vondt



NØKKELTRIOEN: Det tok litt tid, men Harry Kane, Dele Alli og Christian Eriksen (i bakgrunnen) fant etter hvert nøkkelen til West Ham-forsvarets dør. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Med 0–3 på resultattavlen, tydet det meste på at det var game over for Slaven Bilic & co. Men, også The Hammers skulle svare på festinvitasjonen – det tok dem bare litt lengre tid.

West Ham hentet en målsnik av rang i sommer, og han skulle score i ekte «fox in the box»-stil. Jose Fonte stusset en corner videre, som Chicharito enkelt satte i mål da han lurte seg unna Tottenham-forsvaret på bakerste stolpe.

Bare minutter senere skulle en annen sommersignering markere seg, men han gjorde det med negativt fortegn. Serge Aurier, som ble hentet fra PSG, taklet Andy Carroll stygt bakfra, og gjorde seg fortjent til sitt andre gule kort for dagen. Ifølge statistikkleverandøren Opta var det Tottenhams første Premier League-utvisning på 868 dager.

Bilic slengte folk fremover, og sørget for mer spenning da Cheikhou Kouyaté reduserte til 2-3, men det ble litt for lite, litt for sent. Tottenham gikk seirende ut av London-derbyet.



Kane har nå scoret syv mål på sine siste seks forsøk mot West Ham, men da han åpnet ballet etter 32 minutter, var det faktisk hans aller første mot dem på bortebane. Det kunne blitt både tre og fire scoringer for Kane, som hadde to avslutninger som traff treverket.

Tottenham skrev i tillegg klubbhistorie med seieren. For første gang siden 1991/92 har de vunnet sine tre første bortekamper.

Og i tillegg sikret de seg «bragging rights» i London.