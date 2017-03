Eriksen-show da Tottenham vant igjen

(Tottenham – Southampton 2-1) Foreløpig klarer Tottenham seg bra uten Harry Kane: 170 minutter uten storscoreren har gitt åtte scoringer.

Nå skal det selvsagt sies at seks av målene kom i cupen mot Millwall, men også i det kinkige ligamøtet med Southampton ble det seier uten mannen som har stått bak 19 seriemål og 24 totalt denne sesongen.

Tottenham er fremdeles ubeseiret på hjemmebane; 13 seire og to uavgjort. London-laget holdt riktignok på å rote det til etter pause, men kjempet inn en 2-1-seier, som gjør at «Spurs» beholder annenplassen og fremdeles har god klaring ned til femteplassen (utenfor Champions League).

– Alle føler at de må ta et ansvar uten Harry. Det er viktig at noen andre står frem og scorer når han er borte. Vi hadde nøyaktig det samme systemet, men med Son fremme. Han er en annerledes type (enn Harry), men jeg synes vi klarte oss veldig bra i 1. omgang, sier danske Christian Eriksen til BBC.

Han styrte det meste før pause, og 13 minutter og 13 sekunder ble et lykketidspunkt. Eriksen skar inn fra høyre, fikk pasningen av Mousa Dembélé, tok den med seg med én berøring og avsluttet med den neste, en kontrollert venstrebeinsbredside fra rundt 20 meter.

Det ser lett ut, men er jo ikke det; ytterst få spillere har roen, overblikket og teknikken til avslutte så kjølig.

ELEGANT: Christian Eriksen styrer Tottenham i ledelsen med en kontrollert venstrebeinsbredside fra 20 meter. Foto: REUTERS

Og Danmark-sjef Åge Hareide koste seg nok med flere Eriksen-detaljer foran neste ukes bortekamp i Romania; midtbaneeleganten hadde flere herlige involveringer før pause. To av dem var lekre pasninger til Heung-Min Son: Først da Eriksen åpnet forsvaret med en gjennombruddspasning, men Fraser Forster ble stående og reddet med venstrearmen. Og rett før pause, da Southampton-forsvaret så ut til å ha kontroll rundt 16-meteren, fant dansken pasningen ingen andre så, men Heung-Min Son oppdaget den også noen tideler for sent.

Dele Alli er, som Eriksen, enda viktigere for Tottenham nå som Kane er borte i noen uker, og han både skaffet og satte straffen da hjemmelaget øket til 2-0 etter en drøy halvtime.

Southampton var uheldige i 1. omgang: Manolo Gabbiadini, som har åpnet med seks mål på fire kamper, måtte ut med noe som så ut som en strekkskade etter bare 28 minutter. På overtid var Tottenhams Ben Davies meget heldig som slapp unna straffe da han bommet på ballen og isteden traff Dusan Tadić.

Det så ut til å bli tre ganske greie Tottenham-poeng, men seks minutter etter pause rotet midtstopper Toby Alderweireld det til på et innlegg fra venstre. Landslagsuttatte James Ward-Prowse utnyttet muligheten. Southampton var inne i kampen igjen.

Hverken Eriksen eller Tottenham var like gode de siste 45 minuttene. Det meste handlet om å hindre baklengsmål, og Southampton kom egentlig aldri til de helt store sjansene. Ingen av lagene hadde noen gode muligheter etter 2-1-reduseringen.

PS! Tottenham (én kamp mer spilt) er ni poeng foran Arsenal, og endelig, endelig ser det ut til at laget karer seg foran naboen ved sesongslutt. Det er 22 år siden sist.