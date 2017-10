England: Ingen fotballspillere vil ut av skapet

Det engelske fotballforbundets forsøk på å komme i kontakt med homofile spillere har mislyktes.

Ikke en eneste spiller har vært villig til å møte FA-sjefen Greg Clarke, heller ikke i hemmelighet eller anonymt.

VG kunne for to år siden fortelle at ingen av eliteserie-spillerne har stått frem som homofile. Dette har ikke endret seg siden den gang.

Clarke har vært rundt på fotballøya og snakket med folk. Det har vært atskillig enklere å snakke om rasisme enn om annen seksuell legning enn hetero.

– Jeg forstår motstanden, sier Greg Clarke til Telegraph.

– Jeg har møtt mange homo-aktivister, homo-redaktører. På halvprofesjonelt nivå og nedover er det ingen som er bekymret. Men jeg har ikke møtt en eneste spiller på profesjonelt nivå som en gang var villig til å møte meg for en prat over en kopp kaffe. Ingen.

England har fire profesjonelle ligaer med til sammen 92 klubber.

– Vi har ennå ikke vunnet de homoseksuelle profesjonelle fotballspillernes tillit. Jeg har sett friidrettsutøvere, svømmer og mange andre som gjerne snakker om det.

– At ingen fotballspillere føler seg trygge til å ha en samtale, sier ikke noe godt om fotball, innrømmer FA-sjef Clarke.

Tidligere i år meldte FA at de ville oppmuntre homofile fotballspillere på toppnivå til å komme ut av skapet, så man kan skape et miljø der man kan være trygg med sin seksualitet.

I 2014 kom den tidligere tyske toppspilleren Thomas Hitzlsperger ut som homofil. Han fikk 52 landskamper og har spilt for storlag som Stuttgart, Aston Villa og Lazio.

FA-sjef Clarke forteller at han opplevde en helt annen holdning i kvinnefotball. Han dro på kvinnenes cupfinale og opplevde at «alt var avslappet og fint med både homofile og «streite» og barn», som han uttrykker det.

– Alle var der fordi de ville se på fotball.