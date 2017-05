Engelsk fotball vil straffe filmere i etterkant

Det engelske fotballforbundet utvider sin sin praksis der grove forseelser kan straffes i etterkant. Fra og med neste sesong kan også skuespill bli straffet ved hjelp av videobilder.

Det vedtok forbundet torsdag, ifølge blant annet BBC.

Tvilsomme situasjoner skal vurderes av et uavhengig «videodommerpanel» bestående av en tidligere spiller, en tidligere dommer og en tidligere trener. Dersom alle tre er enige, ilegges spilleren suspensjon i ettertid.

Engelsk fotball vil dermed følge i fotsporene til skotsk fotball, der praksisen har vært på plass siden 2011. Der har straffen vært to kampers karantene om spilleren finnes skylding i simulering.

– Det så litt spenstig ut i et ganske konservativt land, i en veldig konservativ idrett. Men at det blir bedre, det er jeg overbevist om, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til VG.

Kun filming som resulterer i straffespark, rødt kort til en motspiller eller et gult kort som igjen leder til utvisning av en motspiller, kan straffes i etterkant.

Husker du? Videodømming avgjorde to mål: avgjørelsen falt i TV-bussen

– Kan bli aktuelt i Norge

Han tror at flere land vil følge etter England om erfaringene fra balløya blir gode. Også Norge kan få en slik løsning, mener Staberg.

VAR TOPPDOMMER: Per Ivar Staberg, her under en Eliteserie-kamp mellom Strømsgodset og Stabæk i 2012. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det er en ganske billig løsning for å få rettferdighet. Mange er forbannet over at det filmes mer i fotball enn i andre idretter. Det trekkes frem som noe av det verste med fotballen. Dette vil trolig hjelpe, men det kommer ikke til å bli kjemisk fritt, fortsetter han.

Les også: Skeptisk til videodømming: – Man skal være veldig varsom

Reaksjonene har vært blandet i fotballmiljøet, men de fleste støtter opp om en slik ordning.

Burnley-trener Sean Dyche uttalte til BBC i desember at filming ville bli utryddet «innen seks måneder» om man benyttet TV-bilder for å straffe spillere i etterkant.

Fikk du med deg? Skal teste videodømming i Bundesliga – slik skal det fungere

– Fullstendig søppel

Crystal Palace-manager Sean Allardyce var derimot ikke like optimistisk da han ble spurt om regelendringen torsdag.

– Det er fullstendig søppel. Hva skal de gjøre med spillerne som ikke filmer, men som får gult kort? Skal man si at «du hadde uflaks og at vi skal forsøke å dømme riktig neste gang»? fyrte «Big Sam» av på en pressekonferanse torsdag.

Staberg mener Allardyces problemstilling er merkelig.

– Akkurat i det tilfellet kommer man ingen vei om en spiller blir feilaktig utvist. Da må man i så fall trekke kortet tilbake i ettertid, men kampen kan likevel ha blitt ødelagt, avslutter Staberg.