Engelsk avis: Rooney arrestert, mistenkt for promillekjøring

Den britiske tabloidavisen The Mirror melder at Wayne Rooney (31) skal ha blitt stoppet av en politipatrulje torsdag kveld, og at han nå skal være mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Everton-stjernen skal ha blitt stoppet i Cheshire torsdag, etter en kveld ute. Det skriver The Mirror.

Wayne Rooney har denne sommeren vendt tilbake til Everton, etter 13 år i Manchester United. 31-åringen har hatt en god start på sesongen, og scoret viktige mål for klubben.

Rooney er en av Englands desidert største fotballprofiler. forrige uke skapte han digre overskrifter da han annonserte at han gir seg på det engelske landslaget, etter å ha scoret 53 mål for nasjonen på 119 kamper.

På hjemmebane venter Rooney og kona Coleen sitt fjerde barn. Fra før har de sønnene Kai, Klay og Kit.

VG oppdaterer saken