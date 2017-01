Ellevilt straffedrama da ti mann- sterke Arsenal tok alle poengene

(Arsenal - Burnley 2-1) Oppgjøret mellom Arsenal og Burnley hadde alt - og tok fullstendig fyr på overtid.

Arsenal hadde en alle tiders mulighet til å innta 2. plassen på tabellen da Burnley kom på besøk; samtlige lag rundt dem avga nemlig poeng. Liverpool tapte for Swansea, Manchester United spilte uavgjort mot Stoke og Tottenham og Manchester City delte poengene i gårsdagens toppkamp.

Dermed kunne Arsenal kapitalisere og ta innpå serieleder Chelsea, som skal i aksjon mot Hull klokken 17.30. Den kampen kan du forøvrig følge her.

Og kapitalisere gjorde Arsenal absolutt - på dramatisk vis.

London-klubben var ikke overraskende store favoritter til oppgjøret på Emirates, og det meste i første omgang handlet om hjemmelaget. Wengers menn skapte det meste, men klarte ikke å utnytte sjansene, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Aksjonfylt andre omgang



Om ikke første omgang var allverden å skryte av, skulle det bli langt bedre i siste halvdel av oppgjøret. Etter hvilen Arsenal gikk rett i strupen på bortelaget som hadde mer enn nok med å forsvare seg. Både Nacho Monreal, Aaron Ramsey og Alexis Sanchez kom til gode muligheter tidlig i omgangen, men den forløsende scoringen lot vente på seg. Helt til en tysker involverte seg.

I en cornersituasjon går Shkodran Mustafi i bakken, og alle rødhvite i London ropte på straffe, noe dommer Jon Moss ikke ga. Reprisene viste tydelig kontakt mellom Mustafi og Burnleys Andre Gray, men ingenting ble gitt. Tre minutter senere svinger Mesut Özil inn nok en corner, som Mustafi stusser i lengste hjørne.

På det tidspunktet tenkte nok mange at det var over, men så skulle Arsenal som så mange ganger tidligere gjøre ting vanskelig for seg selv. Granit Xhaka skaffet seg marsjordre etter en takling på Steven Defour, noe han ble belønnet med direkte rødt kort for.

– Litt strengt, meldte TV2 kommentator Endre Olav Osnes.

Burnley kom mer med i oppgjøret etter utvisningen, og plutselig var rollene reversert; pålutselig var det Arsenal som måtte fokusere på forsvarsspillet. Syv minutter ble lagt til etter at Burnleys Marney måtte ut med båre, og to minutter inn i tilleggstiden fikk Burnley lønn for strevet. Innbytter Francis Coquelin klippet ned John Barnes i feltet. Andre Gray satte straffen via Petr Cech og i mål.

Det så lenge ut til å ende i uavgjort, men selv om kampen var langt inne i overtiden var ikke dramaet over. Arsenal-manager Arsene Wenger ble sendt i garderoben av dommer Jon Moss. Wenger gikk imidlertid aldri i garderoben, og fikk følge det påfølgende dramaet;

Seks minutter på overtid får Arsenal og Laurent Koscielny nemlig straffe. Alexis Sanchez gikk frem for å ta den, og Arsenals nummer syv var iskald.

Han sendte nemlig Emirates til himmels med en panenka.

Reprisene viser imidlertid at Koscielny sannsynligvis skulle vært avblåst for offside. Det ble han uansett ikke, og Arsenal tok dermed alle tre poengene, klatrer forbi erkerival Tottenham på tabellen og legger press på serieleder Chelsea før deres kamp mot Hull senere i kveld.