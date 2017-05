Ekstraordinært straffedrama i Manchester City-seier

(Manchester City – Leicester City 2-1) Det var ikke Manchester Citys store steg mot Champions Leauge-fotball som havnet i fokus på Etihad Stadium.

For første gang denne Premier League-sesongen mønstret Pep Guardiola nøyaktig samme lag i to kamper på rad. De samme elleve som knuste Crystal Palace 5-0, gjorde jobben mot fjorårets seriemester Leicester City.

Men det holdt på å gå en helt annen vei.

Straffedrama



Hjemmelaget var i ledelsen da 13 minutter gjensto på Etihad. Da rundlurte Riyad Mahrez Gaël Clichy, og fikk straffespark. Det skulle han ta selv.

VG Live: Slik tok Manchester City alle poengene!

Ballen gikk i mål - men målet ble ikke stående. I skuddøyeblikket skled Mahrez, skjøt med venstrefoten, men ballen gikk via hans høyrebein før den fant nettmaskene. Det ble kortvarig jubel for Mahrez. Dommer Bobby Madley annullerte scoringen.

En lignende situasjon oppsto i Champions Leauge-semifinalen mellom Atletico Madrid og Real Madrid. Antoine Griezmann hadde også to touch på ballen etter straffespark. Da ble målet godkjent.

Det ble det ikke denne gangen, og dermed ble det 2-1 seier for Manchester City. Det gjør at Guardiolas menn tar et langt steg mot Champions League-spill neste sesong. Samtidig klatret de forbi Liverpool på tabellen. Med like mange kamper spilt, er Manchester City to poeng foran Merseyside-klubben.

Les også: Slik ender kampen om Lukaku



I det to kamper gjenstår av sesongen, er topp fire-plasseringene for alvor i ferd med å sementere seg.

Gaveløs Toure



I den første omgangen oppsto det også en merkelig straffesituasjon, men denne var ikke like ekstraordinær som den andre.

For selv om det ble tre viktige poeng for Manchester City, er nok Yaya Toure noe skuffet. Etter at Leroy Sane hadde lekkert driblet seg forbi et par mann og ble felt, sto Toure klar til å ta straffesparket. Det fikk han ikke, for Gabriel Jesus var klar på at han skulle ta det.

Bursdagsbarnet Toure fyller 34 år i dag. Brasilianeren gjorde som tidligere nevnt ingen feil, men Toure hang litt med hodet da han ikke fikk muligheten til å gi seg selv en bursdagspresang.

I forrige Premier League-møte mellom disse, ble Guardiola rett og slett tatt på sengen, da Leicester vant 4–2 på overlegent vis. Da var det Jamie Vardy som stjal showet med tre scoringer. Denne gang tok Manchester City alle poengene.

Japansk kunst



Straffedramaet er det store fokuset etter kampen, men en annen ting som fortjener fokus, er en japansk scoring.

Les også: Chelsea ble seriemester etter dramatisk scoring

For etter at David Silva hadde gitt hjemmelaget ledelsen, og Gabriel Jesus doblet på straffespark, så det ikke lyst ut for Leicester City. Manchester City dominerte kampen og så veldig komfortable ut, men den gamle fotballklisjeen viste seg å stemme.

2–0 er en farlig ledelse.



Tre minutter gjensto av første omgang da Leicester kom på en sjelden visitt i angrep. Marc Albrighton svingte ballen inn mot Shinji Okazaki, og den japanske spissen kung-fu-sparket ballen på helvolley, knallhardt, opp i nettaket og bak en sjanseløs Willy Caballero i City-buret.

– Det er en kunstscoring, brølte kampens kommentator Kasper Wikestad, i kjent Wikestad-stil.