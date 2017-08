Eksperter: Disse nykommerne må du se opp for i Premier League

De engelske storklubbene har handlet for enorme summer denne sommeren. Likevel tror ekspertene at de beste nykommerne kan komme fra klubber som Brighton, Watford og Swansea.

Etter flere måneder med venting og en sommer uten store mesterskap, er det endelig duket for Premier League igjen. Allerede fredag åpner Arsenal og Leicester ballet.

Sett dette gode og fyldige tipset? Premier League-tipset til VG Sporten

VG har tatt en prat med fire eksperter som har plukket ut tre nysigneringer hver som de har troen på.

HURTIG DUO: Sadio Mané og Mohamed Salah. Foto: Christof Stache , AFP

TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad tror at Mohamed Salah kommer til å passe perfekt inn i Liverpool, selv om han ikke fikk det til å fungere i Chelsea i 2014–16.

– Han fikk ikke for mange sjanser og klarte ikke å ta godt nok vare på mulighetene han fikk i Chelsea, men dette er et svært godt kjøpt av Jürgen Klopp.

I tillegg til egypteren trekker Wikestad frem Brighton-spiller Anthony Knockaert, og en ung lyslugg som tidligere har vært i Derby: Watfords Will Hughes (22).

– Han er ekstremt god for alderen. Har slitt noe med å komme tilbake på nivå etter skaden som holdt han ute et år, men var veldig god sist sesong. Han er sterk i dueller og har en god venstrefot. Jeg tror det, kombinert med å ha en god manager i Marco Silva, kommer til å gjøre at Hughes blir bra i år.

Lest denne? Forvirring rundt Coutinhos Liverpool-fremtid

Lad opp til Premier League-sesongen med spesialsending på VG+

– Forventer minst 20 mål



1. runde i Premier League: Fredag 20.45: Arsenal-Leicester Lørdag 13.30: Watford-Liverpool 16.00: Chelsea-Burnley, Crystal Palace-Huddersfield, Everton-Stoke, Southampton-Swansea, West Bromwich-Bournemouth 18.30: Brighton-Manchester City Søndag 14.30: Newcastle-Tottenham 17.00: Manchester United-West Ham

TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller har store forventninger til Arsenal-spissen Alexandre Lacazette, som kommer fra en vanvittig sesong i Ligue 1 med 28 mål på 30 kamper for Lyon.

– Siden Robin van Persies tid har ikke Arsenal hatt en rendyrket spiss i europeisk toppklasse. Med (sannsynligvis) Özil og Sanchez bak og rundt seg, forventer jeg minst 20 mål av Lacazette denne sesongen. Han er langt mer komplett i banespillet enn Olivier Giroud, og er i likhet med sin landsmann dødelig inne i 16-meteren.

Møller har også god tro på at Davy Klaassen og Tiemoué Bakayoko kommer til å hevde seg den kommende sesongen.

– Klaassen er kun 24 år, men er hardtarbeidende, kreativ og målfarlig. Han kan også bekle de fleste posisjonene på midtbanen. Bakayoko er et monster. Han har blandingen av ferdigheter, fysikk og innsats som gjør han til en strålende sentral midtbanespiller. Med Kanté og Bakayoko blir det enda vondere å møte Chelseas midtbane denne sesongen.

Sett denne? Tidligere toppdommer inn i TV 2-studio

Ser ut som en «worldbeater»

SPISSDUO: Blir Sergio Agüero og Gabriel Jesus å se sammen på topp for City i år? Foto: Anthony Devlin , AFP

Jon Hartvig Børrestad tror dette kan være sesongen hvor Gabriel Jesus kan slå gjennom, etter en start i Manchester City preget av en skade som satt brasilianeren ute av spill i over to måneder.

Om Jesus: Gatespilleren som har bergtatt Premier League

– Kanskje han endelig har blitt vant til regnværet i Manchester? Jeg tror han kan bli en av de aller største denne sesongen. Han ser ut som en «worldbeater».

I tillegg til å trekke frem nevnte Bakayoko, drar også Børrestad Sandro Ramirez opp av hatten.

– Han ser ut som en veldig moderne spiss – hardtarbeidende og dynamisk som alltid er på løp. Jeg tror fort at Wayne Rooney og Ramirez kan få det beste ut av hverandre, med Ramirez som en virvelvind foran og Rooney bak.

Lest denne? Eksperter om Lukaku: Ikke nok til ligatittel

– En liten metronom



Erik Thorstvedt samtykker om Ramirez og presenterer også en som har gått under radaren i sommer, den nysignerte Brighton-spilleren Pascal Gross.

NYSIGNERING: Roque Mesa. Foto: Henry Browne , Reuters

– En offensiv og kreativ midtbanespiller som fort kan bli et kupp for Brighton. Det er godt gjort å skape flere sjanser enn noen annen i Bundesliga de to siste årene.

I tillegg tror den tidligere Tottenham-målvakten at Roque Mesa, Swanseas tredje dyreste spiller gjennom tidene, kan bli en spennende tilvekst til det walisiske laget.

– Han kommer fra Las Palmas og var den spilleren som traff på nest flest pasninger i La Liga etter Steven N'Zonzi. En liten metronom (taktmåler) som vil representere en «tilbake til røttene» for Wales-klubben.