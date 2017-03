Ekspert slakter hodestempling av Zlatan: – En skam

Bournehmouth-spiller Tyrone Mings får gjennomgå etter å ha stemplet Zlatan Ibrahimovic i hodet.

I første omgang av lørdagens oppgjør på Old Trafford, som endte 1-1 etter straffemiss av Zlatan og scoring av Joshua King, tråkket Mings knottene i hodet på den svenske superstjernen.

Det får Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jaime Carragher til å reagere sterkt.

– Denne her fra Mings er bare forferdelig. Han fortjener tyn for den, sier Carragher ifølge Telegraph.

– Det er virkelig en skam. Det er så ufølsomt å stemple noen når de ligger på bakken. Du kan godt skrangle beina hans når du får sjansen i en takling, men ikke tråkk på hodet til noen, sier han.

Les mer: Guardiola er lei Agüero-mas

Hevder det ikke var med vilje

«Ikke i det hele tatt», svarte Mings på Sky Sports' spørsmål om hvorvidt han stemplet Zlatan med vilje. Men Carraghers Sky Sports-kollega Thierry Henry føler seg sikker på at den stygge hendelsen ikke var et uhell.

– I mine øyne ser det ut som han mener det, sier Henry.

Les mer: Özil avslører heftig Mourinho-krangel: – For en feiging

Manchester United-kaptein Wayne Rooney langet også ut mot Mings etter stemplingen.

– Det er galt å gjøre det i fotball. Alle liker harde taklinger i kamper, men å prøve å stemple en spiller i hodet er galt, og jeg er sikker på at han vil bli straffet i ettertid, sa Rooney ifølge Telegraph.

Han hevder imidlertid at han ikke så det som skjedde like etter hodestemplingen. Under en duell på en dødball hoppet Zlatan opp i duell med Mings og plantet albuen i hodet på ham. Sky Sports-ekspertene forstår svenskens reaksjon.

– Det får deg til å skjønne hvorfor Zlatan gjorde det han gjorde etterpå. Hvis noen hadde gjort det mot meg, så ville jeg dessverre prøvd å ta igjen, sier Henry.

Lest denne? Fillerister United etter storseier: – Arrogant og superdårlig

Zlatan: – Hopper inn i albuen min

Men ifølge Ibrahimovic var han ikke ansvarlig for albueslaget.

– Jeg hoppet rett opp, og dessverre hopper han inn i albuen min. Forhåpentligvis er han ikke skadet eller noe sånt. Slike situasjoner skjer, jeg gikk for ballen og dessverre hoppet han inn i albuen min. Det var ikke med vilje, og det er ikke noe å gjøre med det nå, sa svensken ifølge Daily Mail.

Hverken Zlatan eller Mings ble utvist for de voldelige hendelsene, men nå spekuleres det i at begge kan bli straffet av FA i ettertid.

– Gi Mings 10 kamper! Stempler en mann som ligger nede i hodet. Zlatan bør få tre som Agüero, melder TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller på Twitter.