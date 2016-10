Effektive Iheanacho reddet City fra tap

(Manchester City-Southampton 1-1) Kelechi Iheanacho (20) sørget for at Manchester City unngikk hjemmetap mot Southampton, men stjernelaget står nå med fem kamper uten seier.

For etter at det ble 0-4-tap i Champions League mot Barcelona i midtuken, så ble det en ny frustrende aften for Pep Guardiola og hans mannskap som åpnet sesongen med å vinne de ti første kampene i alle turneringer.

Siden da har det gått tyngre. Først ble det 3-3 mot Celtic i Champions League, 0-2 mot Tottenham og 1-1 hjemme mot Everton i ligaen før stortapet mot Barcelona.

Det var tid for å sette skapet på plass mot Southampton, men det var ikke de asurblå i nærheten av å gjøre.

Etter en nitrist første omgang av Manchester City tok manager Guardiola grep. Han tok ut Kevin De Bruyne, og satte inn «vidunderbarnet» Iheanacho - som for øvrig scoret to ganger mot Southampton sist lagene møttes.

20-åringen sørget bidro da også sterkt til at det ble mer fart i hjemmelaget, i tillegg til at Raheem Sterling endelig våknet.

Utligningen kom etter 55 minutter, og det var Leroy Sane som tok ned ballen inne i feltet og fant Iheanacho med en pasning. Han hadde sneket seg foran Virgil van Dijk og tuppet ballen i mål fra fem meter.

Iheanacho har startet bare tre Premier League-kamper denne sesongen, men satte inn sitt fjerde ligamål i dag.

Etter utligningen jaget nautrlig nok Manchester City seieren, og resten av omgangen var det hjemmelaget som presset og skapte de største sjansene. De kom ikke nærmere enn Sergio Agüeros avslutning like utenfor et kvarter før slutt.

Ett poeng holder til ligaledelse - på bedre målforskjell enn Arsenal og Liverpool som også har sanket 20 poeng på de ni første kampene.

Fryktelig Stones-tabbe



TAKKET OG BUKKET: Nathan Redmond jubler etter å ha tatt godt vare på gaven fra John Stones. Foto: Craig Brough , Reuters

John Stones serverte Southampton ledermålet i første omgang. Midtstopperen nølte lenge med ballen før han spilte den i retning av egen keeper.

Pasningen var elendig, og en våken Nathan Redmond stakk imellom og snappet ballen. Han rundet keeper og satte inn kampens første mål etter 27 minutters spill.

Fem minutter senere trodde Stones at han hadde rettet opp litt av elendigheten da han satte inn et frispark fra De Bruyne, men dommerteamet annullerte korrekt for offside på Sergio Aguero som hadde strukket seg etter ballen før den nådde foten til Stones.

Bortsett fra det skapte Manchester City minimalt i første omgang.

PS! Guardiola har opplevd en gang tidligere å gå fem kamper uten seier som manager. Det var i hans første sesong i Barcelona i mars 2009. Førstkommende onsdag skal City spille borte i ligacupen mot byrival Manchester United.