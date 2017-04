(Southampton - Manchester City 0-3) Det ble etter hvert en overlegen seier for Manchester City, men da laget trengte ham som mest, steppet Vincent Kompany (31) opp.

Manchester City er alt annet enn Southamptons drømmemotstander. På de siste syv oppgjørene har The Saints bare maktet å ta to poeng mot de lyseblå, og den dystre statistikken ble ikke særlig penere i dag, da de tapte 0-3 for Pep Guardiolas menn.

Etterlengtet kapteinscoring



Vincent Kompany har ikke spilt mye denne sesongen, og har vært veldig skadeplaget. Men i andre omgang stanget han Manchester City i ledelsen etter et hjørnespark. Mannen med kapteinsbindet feiret som en besatt etter å ha overlistet Fraser Forster i Southampton-buret.

Det var Kompanys første scoring på nesten to år. Forrige mål kom mot Chelsea i august 2015. Siden den gang har han bare spilt 17 kamper.

LUFTENS BARON: Her knuser Vincent Kompany Maya Yoshida i duell, og sender de lyseblå i ledelsen. Foto: Tony O'brien , Reuters

Jekyll & Hyde

Oppgjøret ble sparket i gang i flott påskevær og med solskinn, men etter hvert som solen forsvant, var det ingen spillere som klarte å skinne i solens fravær.

Men det var Jekyll & Hyde fra Manchester City. Det var to forskjellige lag som kom ut på banen til de to omgangene. Første omgang var søvndyssende - andre omgang var strålende.

Kompany sendte først laget i ledelsen med sitt kraftige hodestøt, før scoringer fra Leroy Sane og Sergio Agüero sørget for en komfortabel seier for gjestene. Agüero, som fastsatte resultatet til 3-0, elsker årets fjerde måned. Han har scoret i sine siste tolv april-kamper.

Til syvende og sist var det ingen som strålte mer enn Kompany. Ansiktsuttrykket, jubelbrølet og feiringen fortalte det meste om hvor frustrerende sesongen har vært for kapteinen.

Manchester City klatrer til 3. plass med seieren i Southampton. Seieren gjør at de passerer Liverpool på tabellen, og befester sin posisjon blant topp fire.