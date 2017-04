Drømmeomgang reddet Manchester City: – Det var mye press på oss

(Southampton - Manchester City 0-3) Da laget trengte ham som mest, steppet skadeplagede Vincent Kompany (31) opp.

– Vi visste denne kampen var viktig for oss, så det var mye press på oss i dag. Men alle spillerne fortjener ros, det var glimrende av alle på laget, sier Manchester Citys kaptein Vincent Kompany etter kampen.

Da var det kanskje godt nytt for de lyseblå at de møtte nettopp Southampton. Manchester City er nemlig alt annet enn deres drømmemotstander. På de siste syv oppgjørene har The Saints bare maktet å ta to poeng mot de lyseblå, og den dystre statistikken ble ikke særlig penere i dag, da de tapte 0-3 for Pep Guardiolas menn.

Skadeplaget helt



Vincent Kompany har ikke spilt mye denne sesongen, og har vært veldig skadeplaget. Men i andre omgang stanget han Manchester City i ledelsen etter et hjørnespark. Mannen med kapteinsbindet feiret som besatt etter å ha overlistet Fraser Forster i Southampton-buret.

– Jeg bryr meg ikke så mye om målet, men jeg er glad for det. Jeg bryr meg mer om at vi vinner og at vi holder nullen, sier han.

Det var Kompanys første scoring på nesten to år. Forrige mål kom mot Chelsea i august 2015. Siden den gang har han bare spilt 17 kamper.

LUFTENS BARON: Her knuser Vincent Kompany Maya Yoshida i duell, og sender de lyseblå i ledelsen. Foto: Tony O'brien , Reuters

– For meg har det alltid vært en lang vei tilbake, og jeg skulle gjerne vært mindre skadet. Jeg jobber uansett hardt og fortsetter, og når jeg scorer føler jeg at jeg gir noe tilbake til fansen og til laget.

Det endte til slutt med en overlegen seier for Kompany og Manchester City. Og til syvende og sist var det ingen som strålte mer enn Kompany. Ansiktsuttrykket, jubelbrølet og feiringen fortalte det meste om hvor frustrerende sesongen har vært for kapteinen.

– Vi er litt farligere på dødball med Vincent, han er en viktig spiller for oss. Nå håper vi han kan holde seg skadefri. Han har lidd mye, men han er en ekte midtstopper. Vi trenger ham, sier Pep Guardiola om egen kaptein etter seieren.

Jekyll & Hyde

Oppgjøret ble sparket i gang i flott påskevær og med solskinn, men etter hvert som solen forsvant, var det ingen spillere som klarte å skinne i solens fravær.

Men det var Jekyll & Hyde fra Manchester City. Det var to forskjellige lag som kom ut på banen til de to omgangene. Første omgang var søvndyssende - andre omgang var strålende.

Kompany sendte først laget i ledelsen med sitt kraftige hodestøt, før scoringer fra Leroy Sane og Sergio Agüero sørget for en komfortabel seier for gjestene. Agüero, som fastsatte resultatet til 3-0, elsker årets fjerde måned. Han har scoret i sine siste tolv kamper i april.

Nok en borteseier for Manchester City, hvor de har vært sterke. De har tatt flere poeng på bortebane denne sesongen (34), enn de har på Etihad (30). De har vunnet elleve ganger på bortebane denne sesongen - i klubbens historie har de aldri hatt flere på en sesong.

Manchester City klatrer dermed til 3. plass på tabellen med seieren over Southampton. Seieren gjør at Guardiola & co passerer Liverpool, og befester sin posisjon blant topp fire.