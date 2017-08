Drømmedebut for Jesé da Arsenal sløste med sjansene: – Tøft resultat å svelge

(Stoke – Arsenal 1-0) Jesé Rodríguez' (24) karriere har ikke gått på skinner, men i sin første kamp for Stoke, gjorde alt nettopp det.

– Hvis det er dette vi har i vente, kan vi bare glede oss. Han er en spiller fra øverste hylle, sier Stoke-manager Mark Hughes om Jesé Rodríguez.

I Real Madrid var han – forståelig nok – bak blant andre Cristiano Ronaldo i køen, og spanjolen håpet nok på en ny vår da han byttet ut Spania med Frankrike og dro til PSG. I stedet ble han lånt ut til spanske Las Palmas, og fikk totalt 14 kamper for den franske hovedstadsklubben – bare to av dem fra start. Nå er han nok en gang lånt ut, denne gang til Stoke.

Og i debuten på Britannia viste 24-åringen hvorfor han har klubber som Real Madrid og Paris Saint-Germain på CV-en.

Jesé var et konstant uromoment for Arsenal-forsvaret i de 70 minuttene han spilte, og han satte prikken over i-en på en strålende kamp da han scoret seiersmålet etter 47 minutter. Gutten fra ferieøya Gran Canaria både startet og avsluttet angrepet som ga Stoke alle poengene i årets første hjemmekamp.

Hyllet nykommeren



Jesé ble bare den tredje spilleren som scorer i sin første Stoke-kamp. Bare Ricardo Fuller og Michael Kightly har gjort det før ham. Etter 70 minutter gikk han av banen og mottok stående ovasjoner fra The Potters-fansen.

Jesé ble kåret til banens beste, og høstet lovord fra lagkamerat Darren Fletcher etter kampen.

– Han var fantastisk, å spille slik etter bare én treningsøkt er imponerende. Det er tempo i alt han gjør og han viste alle at han har spilt på det høyeste nivået tidligere. Vi er utrolig glade for å ha ham og nå har han muligheten til å vise hvorfor han har spilt for de klubbene han har gjort, sier Fletcher.

BEKYMRET MINE: Arsène Wenger fikk se laget sitt kaste bort den ene store sjansen etter den andre. Foto: Roland Harrison , AFP

Mens José Mourinho lot sine hester løpe fritt, kom Arsène Wengers hester seg aldri ut av startgrinden.

Wenger trives rett og slett ikke på Britannia.

Stoke har historisk sett et godt grep om Arsenal når The Gunners tar turen til Britannia Stadium. Arsenal har bare gått vunnet på ett av de siste syv forsøkene i Stoke, da de gikk seirende av banen med i mai med 4–1 på resultattavlen.

Da de lørdag på ny tok turen til Stokes storstue, ble det ikke med samme hell. Mark Hughes' menn, med debutanten Jesé Rodríguez i spissen, gjorde livet surt for et Arsenal-lag som sløste med sjansene.

Sløste med sjansene



Stokes trebackslinje sto imot det som kom, og når de ikke hang med, var en mesterlig Jack Butland i Stoke-buret på plass og rensket unna.

– Vi fortjente dette. Vi jobbet utrolig hardt for disse poengene, sier Stokes sisteskanse etter å ha holdt nullen mot The Gunners.

Wenger river seg nok i den grå manken over de forspilte sjansene. Arsenal ble sannsynligvis snytt for et straffespark, og Alexandre Lacazette hadde en scoring som ble annullert for offside. Arsenal la et enormt press på Stoke, som på heltemodig vis, sto imot.

– Det er tøft resultat å svelge. Vi burde vunnet komfortabelt, og å tape poeng her er unødvendig. Vi slapp inn målet på grunn av frustrasjon. Det var et billig mål vi ga bort, sier Arsenals manager.

Arsenal sløste bort muligheten til å for første gang siden 2009/10-sesongen, vinne sine to første kamper. Den franske trenerveteranen skulle nok gjerne hatt med seg en motivert og spillesugen Alexis Sánchez til Midt-England. Chileneren skal som kjent ønske seg bort fra klubben.

I seriepremieren mot Leicester snudde Arsenal kampen med scoringer i det 83. og det 85. minutt, men The Gunners hadde ikke marginene med seg på Britannia og poengene sto ikke til å redde denne gangen. De tapte dermed terreng til Manchester United og Liverpool, som begge vant sine foregående kamper lørdag.