Disse Premier League-stjernene kan signeres gratis

Zlatan Ibrahimovic og John Terry er på listen over Premier League-profiler med utløpt kontrakt.

Sommerens overgangsvindu er igjen åpent og klubbene står fritt til å signere spillere. Datoen 1. juli betyr også at en rekke spillere nå står uten kontrakt.

Blant de mer profilerte Premier League-spillerne finner vi Zlatan Ibrahimovic, som ikke fikk fornyet kontrakten sin med Manchester United etter at han pådro seg en korsbåndsskade, som setter ham ut av spill til 2018.

I tillegg har det lenge vært klart at Chelseas mangeårige kaptein, John Terry, kom til å forlate skuta etter årets sesong. Midtstopperen, som tok farvel med Chelsea-fansen med scoring på Stamford Bridge, ble klappet av i det 26. minutt med lagkameratene som æresvakter i siste serierunde.

At Zlatan ikke fikk fornyet kontrakten ble klart da Manchester United satte svensken på «free transfer»-listen som ble offentliggjort i starten av juni.

Ibrahimovic og Terry er blant de mange spillerne som foreløpig ikke har funnet seg en ny klubb. På listen finner vi også Vegard Forren, som ikke fikk ny kontrakt med nyopprykkede Brighton.

– Kommer til å bli i Europa

Zlatan Ibrahimovic hadde en litt varierende høst, men har helt klart vært en suksess i Manchester United.

Svensken scoret 28 mål og serverte åtte assist i sine totalt 51 kamper for klubben. United vant både Europa League, ligacupen tillegg til å vinne Community Shield.

– Ibrahimovic kan spille i to år til. Han har fått mange tilbud, men han kommer til å bli i Europa, det er 100 prosent sikkert, sa agent Mino Raiola om sin klient, som selv spøket med at han er aktuell for Eliteserien:

Til tross for at Ibrahimovic ikke lenger har kontrakt med United, og er fjernet fra klubbens hjemmeside, har det blitt hevdet at svensken skal trene opp kneet i Manchester.

For en drøy uke siden ble 35-åringen avbildet på Manchester Uniteds treningsanlegg. Fredag kveld la Zlatan ut et bilde på sin Instagram-konto med teksten «I came. I said. I conquered.», som får United-fansen til å si farvel til publikumsyndlingen.

Terry aktuell for Championship

En rekke klubber skal være interessert i den tidligere Chelsea-kapteinen. Premier League-lagene Brighton & Hove Albion og Bournemouth har blitt nevnt som et mulig stoppested.

I tillegg skal både Birmingham og Aston Villa ha tilbudt John Terry spill i Championship kommende sesong.

– Vi har gitt ham et tilbud og gjort det beste vi kan. Det er opp til John nå, men vi ville elsket å ha ham i Birmingham, sa manager Harry Redknapp.

Disse spillerne kan gå gratis

Sky Sports har laget en komplett liste over spillere som har blitt frigitt av klubbene sine, og som fortsatt ikke har funnet seg en ny klubb.

Foruten Zlatan finnes det navn som John Terry (Chelsea) og Manchester City-kvartetten Bacary Sagna, Jesus Navas og Gaël Clichy på listen.

Arsenal:

Yaya Sanogo

Brighton:

Vegard Forren

Niki Maeanpaa

Burnley:

George Boyd

Michael Kightly

Paul Robinson

Chelsea:

John Terry

Crystal Palace:

Joe Ledley

Fraizer Campbell

Mathieu Flamini

Zeki Fryers

Everton:

Arouna Kone

Leicester:

Marcin Wasilewski

Manchester City:

Bacary Sagna

Gaël Clichy

Jesus Navas

Manchester United:

Zlatan Ibrahimovic

Newcastle:

Vurnon Anita

Yoan Gouffran

Sammy Ameobi

Southampton:

Martin Caceres

Cuco Martina

Stuart Taylor

Lloyd Isgrove

Stoke:

Charlie Adam

Stephen Ireland

Shay Given

Daniel Bachmann

Swansea:

Marvin Emnes

Gerhard Tremmel

Watford:

Rene Gilmartin

West Bromwich:

Jack Rose