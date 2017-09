Diego Costa forlater Chelsea

Overgangssagaen rundt Chelsea-stjernen Diego Costa (28) er omsider over. Spissen går tilbake til gamleklubben Atlético Madrid.

Den spanske storklubben bekrefter i en pressemelding at de er enige med Chelsea om en overgang for den kontroversielle spissen.

Atlético Madrid skriver at Costa har fått tillatelse til å reise til den spanske hovedstaden for å gjennomføre den obligatoriske medisinske sjekken og signere kontrakten med klubben.

Ettersom overgangsvinduet er stengt, og Atlético Madrid ikke har lov til å registrere nye spillere før i januar, kan ikke Diego Costa spille offisielle kamper før etter nyttår.

Costa var toppscorer på Chelsea-laget som vant Premier League forrige sesong. Han scoret 20 mål på 35 seriekamper. Likevel skar det seg fullstendig med manager Antonio Conte.

Dette Conte-klippet må du se – sjekk hvordan Chelsea-sjefen reagerte da han ble konfrontert med Diego Costas uttalelser:

En tekstmelding fra Conte i sommer skal ha gjort Costa oppmerksom på at han ikke lenger var ønsket i London-klubben.

– Det virker som om jeg ikke har hatt en god sesong. Det var kun en enkel melding – etter alt jeg har gjort for klubben. Hvis han ikke ønsker meg, må jeg finne meg et nytt lag, sa Costa i juni.

I midten av august langet den spanske landslagsspissen ut mot Chelsea i et oppsiktsvekkende intervju.

– Jeg blir nektet tilgang til førstelagets garderobe, så jeg får ikke holde kontakten med gutta. Jeg er ingen kriminell, men det er slik jeg blir behandlet. Det synes jeg er urettferdig, sa Costa.

Nå er han tilbake i klubben der han fikk sitt store gjennombrudd i europeisk fotball. Costa scoret 37 seriemål på to sesonger for Atlético Madrid mellom 2012 og 2014, noe som førte til at han ble solgt til Chelsea, hvor han har vunnet to Premier League-titler.

Her tar Costa av på sjefens pressekonferanse: