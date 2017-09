Dette skjedde på «Deadline Day»

Chelsea forsterket laget med nok en spiller i natt, mens PSG sikret seg ligarivalens vidunderbarn.

Det smalt virkelig i Ligue 1 på overgangsvinduets siste dag, da PSG sikret seg Kylian Mbappé.

I Premier League har det gått noe roligere for seg, men det ble noen store overganger.

Like før midnatt sikret Antonio Conte seg Torino-backen Davide Zappacosta. Conte ga i sin tid Zappacosta landslagsplass, og nå har han hentet landsmannen til London.

Ifølge Sky Sport Italia skal Chelsea betale rundt 250 millioner kroner for backen. Det er ikke nærheten av de astronomiske summene som har preget 2017-sommeren.

I løpet av natten ble det også klart at Chelsea hadde sikret seg Danny Drinkwater for i overkant av 350 millioner kroner.

Disse er bekreftet

Overganger på deadline day: Nikola Vlasic - Hajduk Split til Everton

Kyle Jameson - Chelsea til West Bromwich

Serge Aurier - PSG til Tottenham

Alex Oxlade-Chamerblain - Arsenal til Liverpool

Fernando Llorente - Swansea til Tottenham

Renato Sanches - Bayern München til Swansea (lån)

Nahki Wells - Huddersfield til Burnley

Gianelli Imbula - Stoke til Toulouse (lån)

Orestis Karneziz - Udinese til Watford (lån)

Nampalys Mendy - Leicester - Nice (lån)

Bojan Krkic - Stoke til Alaves (lån)

Lucas Perez - Arsenal til Deportivo (lån)

Molla Wague - Udinese til Watford (lån)

Ezequiel Scheletto - Sporting Lisboa til Brighton

Joel Campbell - Arsenal til Real Betis (lån)

Tim Krul - Newcastle til Brighton (lån)

Aleksandar Dragovic - Leverkusen til Leicester (lån)

Marvin Zeegelaar - Sporting Lisboa til Watford

Davide Zappacosta - Torino til Chelsea

Wilfried Bony - Manchester City til Swansea

Danny Drinkwater - Leicester til Chelsea

Mamadou Sakho- Liverpool til Crystal Palace

Jason Denayer - Manchester City til Galatasaray

Av bekreftede overganger i Premier League-klubbene på vinduets siste dag, er flere verdt å merke seg.

Den franske høyrebacken Serge Aurier, godt kjent for å havne i bråk, ble klar for Tottenham torsdag. Tottenham solgte tidligere i sommer Kyle Walker til Manchester City, og Aurier blir en direkte erstatter for ham.

Tottenham sikret seg også Swansea-spiss Fernando Llorente, mens Swansea hentet Wilfried Bony fra Manchester City.

Ivorianeren slo for alvor gjennom da han spilte for waliserne mellom 2013 og 2015, før han ble solgt til City.

Swansea sikret seg en annen spennende spiller på deadline day. Portugals gullkalv fra 2016-EM, Renato Sanches, har forlatt Bayern München.

Nå blir han å se i hvitt for Swansea ut sesongen, på et låneopphold.

Tidligere på dagen tok Alex Oxlade-Chamberlain turen fra London og Arsenal til den røde delen av Liverpool.

Liverpool-trener Jürgen Klopp avslørte at han har holdt et øye med den engelske 24-åringen siden 2014. Overgangssummen skal ifølge britiske medier ligge på i underkant av 350 millioner kroner.

I løpet av natten solgte Liverpool samtidig Mamadou Sakho til Crystal Palace for en ukjent sum.

Sommerens dyreste Premier League-overgang ble Manchester Uniteds kjøp av Romelu Lukaku.

Se faktaboks for alle overgangene til Premier League-klubber på overgangsvinduets siste dag.