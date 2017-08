Derfor velger tidligere stjernedommer Clattenburg norsk TV

Hvordan går man fra å dømme EM-finale det ene året, til å bli Premier League-ekspert på norsk TV det neste?

– Godt spørsmål. Dommerkarrieren min var på vei mot slutten. Jeg visste etter 2016 at jeg hadde lite igjen å oppnå som dommer. Jeg ville forlate dømmingen, og bestemte meg for å begynne på en karriere i mediene. Jeg fikk en mulighet til å være ekspert i TV 2, og er virkelig henrykt over det, sier Clattenburg til VG.

Bakgrunn: Tidligere stjernedommer er TV 2s nye Premier League-ekspert

– Hvorfor akkurat i Norge?

– Guttene spurte meg om jeg kunne komme innom studio mens jeg fortsatt dømte i Premier League, men jeg fikk ikke lov av ligaen. Da jeg forlot Premier League, snakket vi sammen igjen, og jeg kom til Bergen for å møte dem. De likte det jeg sa, jeg likte deres visjon, og det er fantastisk for meg å være en del av laget, sier den tidligere toppdommeren.

Clattenburg lot seg ikke lure av Pepe:

Rooney klager mest

Clattenburg dømte finalene i EM, Champions League og FA-cupen i 2016, og avsluttet året med å bli kåret til «verdens beste dommer». Nå har han som mål å «få norske seere til å forstå hvordan det er å være dommer i Premier League».

– Fotball er en fantastisk sport med mange forskjellige meninger, og det skal bli deilig endelig å få dele min egen mening om Premier League. Jeg ønsker å gi folk dypere innsikt i livet som dommer og reglene som gjelder i forskjellige situasjoner, sier Clattenburg, som mener TV 2 kan dra fordel av at han forstår det som skjer på banen oftere enn de fleste.

Les også: Staberg mener dommer Kjensli burde utestenges

Han lover også å dele mange gode historier fra sin over 300 kamper rike Premier League-karriere. Og man skal ikke se bort fra at Wayne Rooney får høre det, for på spørsmål om hvilken Premier League-spiller som klager mest på dommere, svarer Clattenburg:

– Mot slutten var det Rooney. Han var den spilleren jeg synes det var vanskeligst å håndtere. Jeg vet ikke om det var fordi han var veldig frustrert, men han var virkelig vrien å ha med å gjøre.

Kan kun banne på norsk

– Hva med Joshua King?

– King er en talentfull spiller som alltid respekterer dommere. Jeg håper han kan lede Norge til mye stort, sier Clattenburg, som kun kommer på «han som dro til Real Madrid» (Martin Ødegaard) når han blir spurt om han kjenner til flere aktive norske spillere.

– Hvem var den morsomste spilleren du møtte i Premier League?

– Zlatan Ibrahimovic fikk meg alltid til å smile. Han er en luring, sier Clattenburg.

Engelskmannen forteller at han gjør sin første TV 2-opptreden allerede førstkommende fredag på Emirates Stadium, hvor Arsenal og Leicester skal åpne Premier League-sesongen. I tredje serierunde stiller han for første gang i TV 2s studio i Bergen.

Men han får neppe bruk for de få norske ordene han kan:

– Min gode venn Svein (Oddvar Moen) pleide å lære meg noen ord, men de kan jeg ikke si på TV. Det var bare banneord, slik at jeg kunne kjenne de igjen hvis norske spillere brukte dem.